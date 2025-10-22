ญัตติเช่าที่ 5 ไร่ ย่านเมืองเก่า ไม่ต้องประมูล พ่นพิษ สตง.รุดคุยส.ท.นครสงขลา เหตุโดนร้องจริยธรรม

ญัตติสภาเทศบาลนครสงขลา ให้เอกชนเช่าที่ดิน 5 ไร่ย่านเมืองเก่าได้โดยไม่ต้องประมูล พ่นพิษ สตง.ภาคที่ 15 เรียก สท.นครสงขลา เข้าพบสอบถาม กรณีลงมติ มีข้อมูลเอกสารครบถ้วนหรือไม่
จากกรณีเมื่อ 24 กันยายนที่ผ่านมา สภาเทศบาลนครสงขลามีมติเห็นชอบญัตติให้เอกชนสามารถเช่าที่ดิน พื้นที่ 5 ไร่ ย่านเมืองเก่าสงขลาได้โดยไม่ต้องมีการประมูล ซึ่งตัวแทนภาคประชาชนได้ยื่นเรื่องคัดค้านต่อนายกเทศมนตรีนครสงขลาและประธานสภาเทศบาลนครสงขลา เนื่องจากเห็นว่าญัตติดังกล่าวไม่มีเอกสาร ข้อมูลที่เพียงพอต่อการให้สมาชิกสาภเทศบาลพิจารณา ก่อนจะลงความเห็น โดยมีเพียงเอกสารเสนอญัตติ ของนายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา และเอกสารโฉนดที่ดินแปลง 5 ไร่เท่านั้น
แต่ปรากฏว่า แม้จะมีการรับหนังสือคัดค้านไป แต่ก็ไม่ได้มีการพิจารณา ยังคงมีการประชุม และสมาชิกสภาเทศบาลยกมือเห็นชอบญัตติดังกล่าวด้วยคะแนน 21 ต่อ 0 ซึ่งภาคประชาชนได้ยื่นเรื่องคัดค้านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 แล้วนั้น
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม มีรายงานว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 15 ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าสอบถาม สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาทั้ง 24 คน ในประเด็นการเห็นชอบต่อญัตติดังกล่าว หลังมีคำร้องให้ตรวจสอบด้านประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลา ซึ่งการดำเนินการลักษณะนี้ สตง.ภาคที่ 15 ได้ดำเนินการเรียก ส.อบจ.36 เขต ให้ตอบคำถามเป็นเอกสารและสอบปากคำเพิ่มเติม กรณียกมือผ่านญัตติ โครงการกู้เงิน 2,009 ล้านบาท เพื่อใช้ซ่อมถนน ของ อบจ.สงขลา ไปก่อนหน้านี้
นายเกรียงไกร คมขำ ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรณีการผ่านญัตติการเช่าที่ดิน 5 ไร่นั้น ตนได้ชี้แจงข้อมูลกับ ส.ท.บางท่านก่อนแล้ว เพราะเห็นว่าเอกสารที่นำมาประกอบญัตติไม่ครบถ้วน ไม่มีการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ได้ยื่นคัดค้านต่อนายก คัดค้านต่อประธานสภา แต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณาใดๆ ซึ่งได้ยื่นเรื่องขอให้พิจารณาปัญหานี้ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สตง.ภาคที่ 15 และ ป.ป.ช. ทราบว่า สตง.ภาคที่ 15 ได้เร่งรัดดำเนินการสอบถามมายัง ส.ท.นครสงขลาแล้ว