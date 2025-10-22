วัดดังราชบุรี ทุกข์หนักไม่มีญาติโยมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐิน วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือสงฆ์

รักษาการเจ้าอาวาสวัดดังราชบุรี ทุกข์หนักหลังไม่มีญาติโยมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐิน วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือสงฆ์
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า งานบุญใหญ่ทอดกฐินปีนี้ใกล้จะสิ้นสุดลงในวันที่ 5 พฤศจิกายน ถือเป็นวันสุดท้ายของการทอดกฐินแล้ว ซึ่งตรงกับวันพระใหญ่ขึ้น 15 ค่ำ หรือ วันลอยกระทง หลายวัดต่างมีญาติโยมมาร่วมจองเป็นเจ้าภาพงานกฐินกันตามแต่จิตศรัทธา แต่ละวัดจะได้นำปัจจัยไปใช้ในการทำนุบำรุงถาวรวัตถุ บำรุงพระพุทธศาสนาต่อไป
แต่ก็ยังมีอีกหลายวัดที่อยู่ห่างไกลพื้นที่ชุมชน หมู่บ้าน ไม่มีเจ้าภาพทอดกฐิน อย่างเช่น วัดเทพประทานพร ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี มี พระฉัตรชัย อาสโภ รักษาการเจ้าอาวาสวัดเทพประทานพร ถือเป็นอีกวัดหนึ่งที่ยังไม่มีเจ้าภาพงานกฐินสามัคคีปีนี้ โดยที่วัดมีพระจำพรรษาอยู่จำนวน 5 รูป ไปเรียนภาษาบาลีที่ต่างจังหวัด 1 รูป โดยรักษาการเจ้าอาวาสวัดก็ป่วยอาพาธด้วยโรคประจำตัว ส่วนพระลูกวัดทั้ง 4 รูป ก็ป่วยอาพาธ เป็นวัดที่อยู่ห่างไกลชุมชน หมู่บ้าน ต้องขับรถออกไปรับบิณฑบาตจากญาติโยมทุกเช้าประมาณ 2 กิโลเมตร ทำให้ไม่ค่อยมีชาวบ้านมาทำบุญ
ซึ่งก่อนหน้านี้วัดได้เริ่มก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ และต่อมาได้เริ่มตั้งเป็นวัดเมื่อปี พ.ศ. 2544 อดีตมีเจ้าอาวาสมา 3 รูปแล้ว ปัจจุบัน พระฉัตรชัย อาสโภ เป็นรักษาเจ้าอาวาสองค์ที่ 4 วัดสภาพเริ่มชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ทั้งสภาพห้องครัวที่บริเวณหน้าต่างหลุดออกมา หลังคาชำรุด หอระฆัง เสาไฟฟ้า หลอดไฟ เก่าชำรุด เสากุฏิพระเอียงทรุด แต่ละปีต้องใช้เงินในการเสียค่ากระแสไฟฟ้าประมาณปีละ 50,000 บาท หรือ ประมาณเดือนละ 4,000 บาท ยังมีค่าน้ำมันรถตู้ที่ต้องขับพาพระสงฆ์ไปออกรับบิณฑบาตญาติโยมทุกเช้าตลอดทุกวันทั้งปี เพราะอยู่ห่างไกลหมู่บ้าน ซึ่งวัดแทบไม่มีรายได้มาจากที่อื่นเลย คงรอญาติโยมมาร่วมทำบุญงานทอดกฐิน งานทอดผ้าป่า แต่จนถึงขณะนี้เหลือเวลาเพียงไม่กี่วันก็จะครบกำหนดวันที่ 2 พ.ย. 68 ของงานทอดกฐินสามัคคีแล้ว ก็ยังไม่มีเจ้าภาพงาน และทางวัดก็ไม่ได้แจกซองกฐินด้วย
พระฉัตรชัย อาสโภ รักษาเจ้าอาวาสวัดเทพประทานพร กล่าวว่า ตอนนี้ถ้าไม่มีเจ้าภาพทอดกฐิน ได้เงินเท่าไหร่ก็เท่านั้น แต่ยังไม่สร้างบูรณะอะไรต่อไม่ได้ เพราะไม่มีเงิน ทุกปีจะต้องหาเงินมาเป็นค่าไฟฟ้าวัดปีละ 50,000 บาท ค่าน้ำมันรถ ค่าบำรุง ส่วนห้องครัวที่ผุพังคงต้องเอาไว้แบบนี้ก่อน เพราะไม่มีปัจจัยทำการซ่อมแซม ไปหาคนมีเงินก็หายากแล้ว ปีนี้วัดก็ไม่ได้พิมซองกฐินแจกญาติโยม แล้วแต่ใครจะมีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญกันใส่พุ่ม ๆ ได้เงินเท่าไหร่ก็เท่านั้น ตอนนี้วัดมีเงินอยู่ในธนาคารแค่กว่า 1 แสนบาท ปีหนึ่งจะมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มากมาย ถ้าปีนี้ต้องเอาไปเสียค่าไฟอีก 50,000 บาท ค่าน้ำมันรถ ค่าบำรุงวัด ค่าถวายพระอีกหลายอย่าง ต้องอยู่ในพรรษา ถ้าไม่พอวัดก็จะเดือดร้อน
นางบุญเพิ่ม ฟองน้ำ หรือ ป้าเอ็ง โยมอุปัฏฐากวัด กล่าวว่า ปีนี้ไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน ทุกปีจะไปขอที่กรุงเทพฯ ยังมีโยมให้มาบ้าง ซึ่งเป็นหลานของอดีตเจ้าอาวาสองค์เดิม แต่ตอนนี้ครอบครัวเขามีอายุมากแล้ว ปีนี้ก็ขอกองกฐินเขาประมาณ 50,000บาท ค่าน้ำมันรถตู้ไว้ให้พระท่าน 20,000 บาท ให้พระออกโปรดชาวบ้านทุกเช้า และเอาไว้ค่ารักษาพระสงฆ์ที่อาพาธ ปรากฏว่าทางครอบครัวหลานอดีตเจ้าอาวาสร่วมบุญมา 20,000 บาท เป็นค่าไฟฟ้าวัด ยังคงเหลืออีก 30,000 บาท ยังไม่รู้จะไปหาที่ไหน ซึ่งตอนนี้เพิ่งจะได้กองกฐินที่ตั้งไว้กองละ 3,000 บาท จำนวน 12 กองเท่านั้นเอง จะมาเต็มกองหรือเปล่ายังไม่รู้ จึงอยากให้ผู้ที่มีจิตศรัทธามาร่วมช่วยทำบุญกัน เพราะวัดนี้กันดารมาก
สำหรับประวัติวัดเทพประทานพรนั้น มีชาวบ้านได้ถวายที่ดินเมื่อปี พ.ศ. 2539 เดิมเคยเป็นสนามรบสมัยศึกนางแก้วมาก่อน โดยเจ้าของที่ดินมีแนวคิดให้เปิดเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม เคยมีพระมาเสี่ยงทายหลายองค์แต่ก็ไม่สามารถนั่งได้นาน จำต้องออกไปที่อื่น เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เก่าโบราณอยู่กลางทุ่งนา เป็นวัดธรรมยุต ใครมาบนบานเรื่องอยากเป็นข้าราชการสำเร็จมาแล้ว สมัยก่อนนั้น ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้มาร่วมสร้างโบสถ์ที่นี่ด้วย แต่มาปี พ.ศ. 2563 เกิดสถานการณ์โควิด ทำให้ไม่มีชาวบ้านมาทำบุญด้วยเศรษฐกิจที่ซบเซา จึงขอบอกบุญชาวบ้านช่วยกันมาทำบุญช่วยเหลือที่วัดด้วย