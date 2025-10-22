ภูมิภาค

ชาวจีนจากพื้นที่สแกมเมอร์ฝั่งพม่า ทะลักชายแดนตาก หลังทหารพม่าปราบหนักในเคเคปาร์ค

ชาวจีนจากพื้นที่สแกมเมอร์ฝั่งเมียนมา ทะลักชายแดนตาก ดุจผึ้งแตกรัง กกล.นเรศวรคุมตัว 29 คน หลังทหารเมียนมาปราบหนักในพื้นที่เคเคปาร์ค

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังนเรศวร และทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด จ.ตาก ได้ควบคุมตัวชาวจีน จำนวน 29 คน ที่บริเวณท่าขนส่งสินค้า 29 บ้านแม่ใหม่ท่าซุง ตำบลแม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก ทั้งนี้หลังจากที่ทหารเมียนมา ร่วมกับชนกลุ่มน้อยที่เป็นพันธมิตร ออกปราบปรามจับกุมชาวต่างชาติที่ทำงาน และอาศัยอยู่ในพื้นที่เคเคปาร์ค ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่มีชื่อเสียงดังไปทั่วโลกในพื้นที่ อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ตำบลแม่กุ ซึ่งชาวจีนกลุ่มนี้ได้หนีข้ามแม่น้ำเมยมาเขตไทยก่อนที่ฝ่ายทหารเมียนมาจะจับ นอกจากนี้ยังมีชาวจีนอีกหลายร้อยคนต่างขนสัมภาระรีบหนีออกจากพื้นที่เคเคปาร์คจนชุลมุนไปทั่ว โดยกระจายกันไปอาศัยอยู่ในจุดที่ไม่มีทหารเมียนมา มีแต่ทหารฝ่ายกะเหรี่ยง

สำหรับการปฏิบัติการทางทหารเมียนมานั้น ได้เริ่มกวาดล้างจับกุมชาวต่างชาติมาตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 68 และล่าสุดในวันที่ 22 ตุลาคม 2568 มีการควบคุมพื้นที่เคเคปาร์คจนครบทุกโซน ทำให้ชาวต่างชาติซึ่งส่วนมากเป็นพนักงานชาวจีน และประเทศอื่นๆ แตกกระเจิงต่างหนีเอาตัวรอด หลังจากทหารเมียนมาได้สู้รบกับฝ่ายกะเหรี่ยงเคเอ็นยูจนสามารถขับไล่ทหารสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง(เคเอ็นยู) ออกจากพื้นที่ส่วนในของเคเคปาร์คไป

