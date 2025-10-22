ครูวอลเลย์บอลล่วงละเมิดเด็กชายมอบตัวแล้ว น.ร.เผยถูกขู่หากขัดขืนถูกตัดเกรด ไม่ให้ร่วมทีมวอลเลย์

ครูวอลเลย์บอลล่วงละเมิดเด็กชายมอบตัวแล้ว นักเรียนเผยถูกขู่หากขัดขืนถูกตัดเกรด ไม่ให้ร่วมทีมวอลเลย์
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม มีรายงานว่า ครูสอนภาษาไทยและโค้ชวอลเลย์บอล ที่ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศเด็กชายวัย 12 ปี 5 คน ได้เข้ามอบตัวแล้ว ที่ สภ.คลองห้า เมื่อเวลา 13.00 น. โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เตรียมนำตัวส่งฝากขังศาลจังหวัดธัญบุรีในวันเดียวกันนี้
โดยนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณา หงสกุล เพื่อเด็กและสตรี พร้อมผู้ปกครองของเด็กชายทั้ง 5 คน ได้เข้าพบ ผบก.พล.ต.ต.พีรพล โชติกเสถียร ผบก.จ.ปทุมธานี และ พ.ต.อ.รุ่งระวี สุขัง ผกก.สภ.คลองห้า พ.ต.ท.นิรุทธิ์ ช่อผกา รอง ผกก.สอบสวน สภ.คลองห้า เพื่อให้ผู้ปกครองให้ปากคำเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และติดตามความคืบหน้าคดี หลังจากที่สหวิชาชีพได้สอบเด็กชาย 3 คนที่ตกเป็นเหยื่อ ให้ปากคำยืนยันตรงกันชัดเจนว่าถูกโค้ชล่วงละเมิดจริง และหากใครขัดขืนจะไม่ให้เกรดและไม่ให้ร่วมทีมวอลเลย์บอล เหตุเกิดช่วงปลายเดือนกันยายน ถึง 15 ตุลาคมที่ผ่านมา
นางปวีณา ได้กล่าวขอบคุณที่เร่งดำเนินการในคดีนี้อย่างรวดเร็ว และมูลนิธิปวีณาฯ จะร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จ.ปทุมธานี ให้การฟื้นฟูสภาพจิตใจเด็กและผู้ปกครองโดยด่วนต่อไป