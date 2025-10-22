เจ๊รัตน์ อดีตเมียกำนันลี ร่ำไห้เสียใจ บ้านถูกทุบทำลาย โอดสร้างมาทั้งชีวิต-ทำไมต้องทำกันแบบนี้
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูงจ.สระแก้ว มีกลุ่มชาวบ้านจากต่างจังหวัด ทยอยเดินทางเข้าไปในบริเวณจุดตรวจ ริมถนนศรีเพ็ญ ห่างจากหลักเขตพื้นที่บริเวณหลักเขต 47-48 ที่เจ้าหน้าที่ทำลายสิ่งปลูกสร้างประมาณ 400 เมตร เพื่อให้กำลังใจทหารในการปฏิบัติหน้าที่
ทุกกลุ่มมวลชนที่เดินทางไปยังบ้านหนองจานต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ได้เห็นคลิปทหารทำลายบ้านเรือนเขมรที่บุกรุกแผ่นดินไทยแล้วรู้สึกและภูมิใจในความกล้าหาญของทหารไทยมาก ขอเอาใจช่วยให้ทำลายล้างให้หมด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรดากลุ่มพลังมวลชนที่มาล้วนอยากเดินทางเข้าไปดูบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานบุกทำลายบ้านเขมร แต่เจ้าหน้าที่ไม่อนุญาต เพราะยังเป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัย
ด้านนางทองลัด กันหา หรือ เจ๊รัตน์ อดีตภรรยากำนันลี เจ้าของบ้านที่ถูกทหารใช้รถแบคโฮ ทุบทำลาย กล่าวด้วยเสียงสั่นเครือว่าตนรู้สึกเสียใจมาก ทำไมต้องทำกับตนถึงขนาดนี้ จนสร้างบ้านหลังนี้มากับมือ บอกให้ตนไปรื้อก็ได้ ทำไมต้องทำกันแบบนี้ด้วย ตนสร้างขึ้นมาทั้งชีวิต กว่าจะได้สังกะสีสักแผ่นมันอยากลำบากมาก
เจ๊รัตน์ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาตนหลงดีใจที่ทหารยังเหลือบ้านไว้ให้ แต่วันนี้ต้องเสียใจกับการกระทำของทหาร น่าจะบอกดีๆให้ตนไปรื้อออก ตนก็ยินดีแต่นี่ไม่เคยบอกเลย จู่ๆ ก็เข้าไปรื้อทำลายเลย เสียใจมากและเป็นครั้งแรกที่ตนต้องเสียน้ำตา
สำหรับความคืบหน้าในการปฏิบัติการในวันนี้ เจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องจักรไถพื้นที่บริเวณที่เป็นป่ารก เพื่อเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับการ เคลียร์ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย ต่อไป และจนถึงขณะนี้ยังไม่พบทุ่นระเบิดเพิ่มจากเดิม
ด้านนายธิติพัทธ์ เสมาทอง อดีตนายก อบต.บ้านใหม่หนองไทร อ.อรัญประเทศ เจ้าของที่ดินที่ถูกกำนันลี ยึดครองไปเมื่อ 40 ปีที่แล้ว กล่าวว่า พื้นที่บริเวณนั้นพวกเขมรเคยใช้ทำนามาตลอด ไม่น่าจะมีการวางทุ่นระเบิดไว้ แต่ที่พบตอนนี้น่าจะเป็นทุ่นใหม่ที่แอบมาวางไว้