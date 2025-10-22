พังงาอ่วม น้ำป่าหลากท่วมแหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก หนักสุดรอบ 30 ปี
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.พังงา สถานการณ์ที่บ้านบางหาโอน ม. 7 นักท่องเที่ยวแตกตื่นระทึกน้ำป่าจากเทือกเขาหลักไหลเข้าท่วมกลางแหล่งท่องเทึ่ยว โดยประมาณ 14.00น.น้ำได้เริ่มไหลจากเทือกขาหลักมาตามลำคลองที่ไหลลงสู่ทะเล แต่ปริมาณน้ำเริ่มมีสีแดงและเอ่อล้นขึ้นมาจำนวนมาก จนไหลเข้าท่วมแหล่งช้อปปิ้งเขาหลักเซ็นเตอร์ จนท่วมถนนทั้งสองฝั่งระยะทางก็ว่า 800 เมตร เนื่องจากเป็นที่ลุ่มส่งผลให้รถทั้งฝั่งจากอ.ตะกั่วป่า มุ่งหน้าอำเภอท้ายเหมือง และจาก อ.ท้ายเหมือง มุ่งหน้าอำเภอตะกั่วป่าไม่สามารถแล่นผ่านรถติดยาวฝั่งละเกือบ 1 กิโเมตร เนื่องจากปริมาณมวลน้ำที่สูงกว่า 1 เมตร อีกทั้งน้ำมีความแรงรถเล็กโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้า และรถมอเตอร์ไซค์จอดเสีย 5 – 6 คัน ทางเจัาหน้าที่ ปภ.จังหวัดพังงา ตร.สถ.เขาหลัก เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคึกคักเร่งเข้าช่วยโดยเร่งด่วน
ขณะที่นักท่องเที่ยวที่มีกำหนดการเดินทางกลับต้องไปขึ้นเครื่องประสบปัญหารถตู้ไม่สามารถแล่นผ่านได้ต้องใช้วิธีขนถ่ายกระเป๋าเดินทางเดินลุยน้ำเพื่อไปขึ้นรถที่มาจอดรออีกฝั่ง
นายบัญชา ธนูอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายพิชญ์พัทธ์ เรืองชาตรี นายอำเภอตะกั่วป่า ได้เร่งลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน หลังเกิดเหตุ น้ำไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ในเขตอำเภอตะกั่วป่า
สำรวจเบื้องต้นพบว่า มวลน้ำไหลเข้าท่วม ร้านอาหาร และ แหล่งช้อปปิ้ง บริเวณ เขาหลักเซ็นเตอร์ รวมถึง บาร์ และ ร้านเช่ารถจักรยานยนต์ ซึ่งได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง เนื่องจากกระแสน้ำที่ไหลมามีกำลังแรง ขณะเดียวกันที่บริเวณใกล้เคียง โรงแรม เขาหลักซีวิว ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยพบว่า น้ำได้ไหลทะลักเข้าท่วมบริเวณด้านหลังโรงแรม ทำให้ พื้นดินทรุดตัว และ ผนังกั้นน้ำของลำคลองเกิดความเสียหาย
ด้านนายนพคุณ ใจช่วย ผู้ประกอบการร้านขายของที่เขาหลักเซ็นเตอร์ เล่าให้ฟังว่า ช่วงเกิดเหตุฝนได้ตกลงมาจนมีปริมาณน้ำไหลเอ่อล้นคลอง ตนสังเกตุว่าไม่ปกติแล้ว โดยตอนนั้นมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากยืนดูอยู่ด้วยตนจึงบอกว่า ให้รีบออกมาเนื่องจากน้ำเริ่มสูงขึ้นแล้ว ตนไม่เคยเจอมาก่อนหนักสุดในรอบ 30 ปีก็คราวนี้