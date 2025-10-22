แก๊งคอลเขมร เหิมตั้งฐานสแกนหน้า บัญชีม้า ตรงข้ามบ้านหนองจาน ขู่ให้จ่ายค่าไถ่คนละหมื่น
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.สระแก้ว เจ้าที่ทหารสังกัดกองกำลังบูรพา โดยทหารชุดเฉพาะกิจ ฉก.อรัญประเทศ ร่วมกับ กองร้อยทหารพรานที่ 1202 ชค.ทพ.12, ทหาร ฉก.ร.9 พัน 3 ได้เข้าจับกุมชาวไทย 10 คน เป็นชาย 6 คน และ หญิง 4 คน บริเวณบ้านภูน้ำเกลี้ยง อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ขณะที่กำลังหนีตายจากปอยเปตเข้ามายังพื้นที่ประเทศไทย
จากการสอบสวนผู้ถูกจับกุมทั้งหมด 10 คน ให้การตรงกันว่า ต้องจ่ายค่าไถ่ตัวเองคนละ 10,000 บาท เพื่อเดินทางกลับออกมา หลังจากถูกชักชวนให้เปิดบัญชีม้าคนละหลายบัญชี จนบัญชีทุกคนถูกอายัดจึงถูกปล่อยออกมา
นอกจากนี้ยังยืนยันว่า สถานที่ควบคุมตัวเพื่อให้สแกนใบหน้าเป็นอาคารปูนสีขาว มีรั้วลอบขอบชิด ขณะที่อยู่ในอาคารดังกล่าวยังได้ยินเสียงจากลำโพง ที่กัน จอมพลัง หันเข้าไปสู่กัมพูชา จึงมั่นใจว่าสถานที่ที่ถูกควบคุมตัวคือหมู่บ้านโจกเจย ต.โอบายเจือน อ.โอโจวโรว ประเทศกัมพูชา จากนั้นชุดจับกุมจึงนำตัวทั้งหมดส่งไปสอบสวนเพิ่มเติมที่ สภ.คลองลึก เพื่อดำเนินคดีต่อไป
แม้ทั้งหมดจะไม่มีหมายจับติดตัว แต่บัญชีธนาคารของพวกเขากลับถูกนำไปใช้ก่ออาชญากรรมทางออนไลน์รวมแล้วกว่า 170 คดี โดยรายที่ถูกใช้บัญชีมากที่สุด มีส่วนเกี่ยวข้องถึง 49 คดี