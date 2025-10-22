ทนายรณณรงค์ ชี้ เปิดข้อกม. พ่อค้าไก่ปิ้งโดนปรับ1.5แสน ไม่เกินอำนาจเทศบาล แต่ขออุทธรณ์ได้
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีเทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี ปรับเงินพ่อค้าหมูปิ้งจำนวน 159,000 บาท ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ล่าสุดวันนี้ ทนายรณณรงค์ แก้วเพ็ชร์ ประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม ได้ออกมาให้ความเห็นว่า การปรับดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามอำนาจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุข ซึ่งกำหนดไว้เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยด้านสุขลักษณะอนามัยของประชาชน
ทนายรณณรงค์ กล่าวว่า เมื่อได้ตรวจสอบเอกสารของเทศบาลนครปากเกร็ด พบว่าใช้กฎหมายอ้างอิงตาม มาตรา 28 มาตรา 45 มาตรา 46 และมาตรา 80 ของ พ.ร.บ.สาธารณสุข ประกอบกับเทศบัญญัติเทศบาลนครปากเกร็ด เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเจ้าพนักงานมีอำนาจสั่งให้ผู้ประกอบการหยุดกิจการหรือแก้ไขให้ถูกต้อง หากฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวมีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท และหากยังฝ่าฝืนต่อเนื่อง สามารถปรับเป็นรายวันได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อวัน
ทั้งนี้ ทางเทศบาลนครปากเกร็ด ได้กำหนดอัตราค่าปรับรายวันที่ 3,000 บาทต่อวัน ซึ่งถือว่าอยู่ในกรอบกฎหมายและเป็นอัตราที่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้สูงสุด โดยในกรณีของพ่อค้าไก่ปิ้งดังกล่าว ถูกปรับต่อเนื่องเป็นเวลา 28 วัน รวมเป็นเงิน 159,000 บาท ซึ่งเข้าใจว่าทางเทศบาลได้มีการลดอัตราค่าปรับให้แล้วจากเดิมที่อาจสูงกว่านี้
ทนายรณณรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามหลักกฎหมายของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลมีสิทธิกำหนดอัตราปรับไม่เกินวันละ 5,000 บาท ซึ่งอัตรา 3,000 บาทต่อวันถือว่าอยู่ในระดับสูงแต่ไม่เกินกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หากผู้ถูกปรับเห็นว่าไม่เป็นธรรมหรือเกินสมควร มีสิทธิ์ ยื่นอุทธรณ์ขอลดหย่อนค่าปรับได้ภายใน 30 วัน ตามมาตรา 45 โดยต้องยื่นคำร้องต่อเทศบาลนครปากเกร็ดเพื่อให้พิจารณาใหม่
หากผู้ถูกปรับไม่ยื่นอุทธรณ์หรือไม่สามารถชำระค่าปรับได้ อัยการมีสิทธิ์ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลแขวงนนทบุรี ตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งทนายรณรงค์ย้ำว่า ประชาชนควรใช้สิทธิอุทธรณ์ให้ครบถ้วน เพื่อขอความเป็นธรรม และขอลดภาระค่าปรับในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ยากลำบาก