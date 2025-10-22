ไฟลุกพึ่บ ไฟไหม้จยย. ขณะเติมนำมันกลางปั๊ม พยานเล่านาทีระทึก เข้าช่วยสองแม่ลูก
เมื่อเวลา 17.00 น. ประมาณของวันที่ 22 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เกิดเหตุการณ์ระทึกไฟไหม้ รถจักรยานยนต์ขณะที่กำลังเติมน้ำมันอยู่ในปั๊มแห่งหนึ่ง ในอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีซึ่งขณะนั้น มีประชาชนผู้ที่ใช้ Facebook ชื่อ Chamnan Noy-bol สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุนำมาโพสต์ใน Facebook พร้อมข้อความระบุว่า
“ประมาณ5โมงเย็นแวะเติมน้ำปั่นปั๊ม PTแม่ลูกเติมน้ำมันมอเตอร์ไซค์ เกิดน้ำมันรั่วแล้วน้องสตาร์ทรถเกิดประกายไฟลุกท่วมรถ เด็กปั๊มมีสติใช้ถังดับเพลิงดับได้ทันเวลาแม่และลูกโดนไฟลวกนิดหน่อยแต่ทั้งสองคนปลอดภัยผมได้อาสาที่จะไปส่งน้องที่บ้านลาดตะเคียนขอให้น้องทั้งสองปลอดภัยหายไวๆนะครับ
โดยคลิปที่ทางด้านเจ้าของโพสต์ได้นำมาโพสต์นั้น จะเห็นว่าได้มีลูกค้าที่เข้ามาเติมน้ำมันและพนักงานของปั๊มดังกล่าวต้องชื่นชมว่ามีสติดีมาก หลังที่จากเกิดไฟลุกขึ้นที่ตัวรถ จยย. ซึ่งอยู่ใกล้กับหัวจ่ายน้ำมัน ทั้งยังมีประชาชนท่านหนึ่ง ได้พยายามที่จะเข็นรถให้ออกจากหัวจ่ายให้ไกลที่สุดแต่เนื่องจากไฟค่อนข้างที่จะลุกรุนแรง จึงเข็นออกมาได้นิดหน่อย จากนั้นได้มีพนักงานของปั๊มได้นำ ถังเคมีดับเพลิง ออกมาฉีด จนสามารถควบคุมเพลิงได้
ส่วนทางด้านของแม่ลูกที่ขับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว ที่ยังอยู่ในเหตุการณ์รู้สึกตกใจ ส่วนลูกก็ยังอยู่ในอาการหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมีทางด้านแม่ แม่พยายามโอบกอดและปลอบใจทางด้านลูกสาว ส่วนทางด้านพลเมืองดีผู้เป็นเจ้าของโพสต์ได้นำแม่ลูกไปส่งที่บ้าน เบื้องต้นทราบว่าผู้ประสบเหตุซึ่งเป็นสองแม่ลูก ได้รับบาดเจ็บบริเวณขาด้านซ้ายเป็นแผลพุพอง ทางด้านลูกสาวมีบาดแผลผุพองเล็กน้อย โดยได้เดินทางไปทำการตรวจกับทางแพทย์ที่โรงพยาบาลกบินทร์บุรี เบื้องต้นทางแพทย์ได้ฉีดยาแก้อักเสบและแก้บาดทะยักก่อนให้กลับมารักษาตัวต่อที่บ้าน พร้อมทั้งให้ไปทำการล้างแผลทุกวัน”
นายชำนาญ น้อยบล อายุ 54 ปี สารวัตรกำนันตำบลกบินทร์ ได้ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าตนเข้าไปเติมน้ำมันที่ปั๊มขณะรอเด็กปั๊มมาเติมน้ำมันให้ ก็ได้มีน้องที่ขับรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุมาจอดรอเพื่อเติมน้ำมันเหมือนกัน พอน้องเขาเติมน้ำมันเต็มถังเสร็จน้องเขาก็ขึ้นคร่อมรถ เด็กปั๊มได้ทักว่าทำไมมีน้ำมันไหลออกเยอะจัง น้องเขาไม่ได้สังเกตพอสตาร์ทรถทีเดียวไฟก็พรึบขึ้นมาเลย สายน้ำมันที่โดนไฟก็ทำให้สายมันแตกทำให้น้ำมันพุ่ง
นายชำนาญ กล่าวต่อว่า พอพุ่งออกมาไฟก็ลุกแรงมากเลย น้องเขาก็ถูกไฟลวกที่ขา น้องเข้าก็จูงรถออกมาเพราะมันอยู่ใกล้หัวจ่ายน้ำมัน น้องเขาจูงแล้วก็ปล่อยรถล้มแบบทุลักทุเล ล้มลุกคลุกคลานเพราะไฟมันแรงมาก พนักงานของปั๊มก็ช่วยกันเต็มที่ และน้องพนักงานอีกคนนำถังดับเพลิงมาดับไว้ได้ทันท่วงที น้องได้รับบาดเจ็บพอสมควร น้องเขามา 2 คนกับลูกสาวอายุน่าจะประมาณ 11 ขวบ ส่วนลูกสาวก็ได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเขาน่าจะกระแทกกับรถตอนที่แม่ปล่อยรถล้ม เพราะตอนก่อนเกิดเหตุน้องและลูกสาวได้ขึ้นรถแล้ว
หลังจากนั้นตนได้อาสาที่จะนำรถน้องขึ้นท้ายรถตนเพื่อนำไปส่ง แต่เด็กปั๊มกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนเพราะน้ำมันยังไหลอยู่ น้องเขาจึงฝากรถไว้ที่ปั๊มเดี๋ยวให้แฟนน้องมาเอา ตนจะพาน้องไปส่งที่ รพ. แต่น้องบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องเขาจะไปหาหมอเอง ตนจึงพาน้องและลูกไปส่งที่บ้าน ที่น้องไม่ให้พาไปน้องเขาคงเกรงใจเรา แต่ตนก็อยากพาน้องไปหาหมอแต่มันเป็นความประสงค์ของน้อง เหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าทุกคนมีสติดีมากสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ไม่เกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายไปกว่านี้
ต่อมาเมื่อเวลา 20.00 น. ของวันที่เกิดเหตุทางผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่ปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุ เบื้องต้นบริเวณปั๊มดังกล่าวยังพบร่องรอย ของสารเคมีที่ใช้ฉีดดับไฟ และรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Honda Scoopy สีชมพูหมายเลขทะเบียน 1 กพ 8395 ปราจีนบุรี ซึ่งถูกไฟไหม้ บริเวณด้านซ้ายของถังน้ำมันได้รับความเสียหายอย่างเห็นได้ชัด
โดยได้พบกับพนักงานปั๊มน้ำมันซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ ชื่อ นางสาวอัญคณางค์ อายุ 61 ปี ได้เล่าเหตุการณ์อย่างระทึกให้กับผู้สื่อข่าวฟังว่าตอนที่เกิดเหตุนั้นได้น้องได้เติมน้ำมันจำนวน 30 บาทพอเติมน้ำมันเสร็จ น้องสตาร์ทรถตอนแรกไม่ติด พอสตาร์ทครั้งที่ 2 เกิดไฟลุกพรึบขึ้นมาอย่างรุนแรง
ตนจึงบอกให้ลูกสาวเขาลงจากรถ จากนั้นก็พยายามที่จะลากรถออกจากบริเวณหัวจ่าย จุดที่เติมน้ำมันพอลากไปได้หน่อยนึงก็เป็นลมใกล้กับจุดหัวจ่ายอีกจุดนึง แต่ก็พยายามที่จะนำรถออกจากหัวจ่ายจนมาล้มบริเวณจุดที่ทางพลเมืองดีถ่ายคลิปไว้ได้ จากนั้นได้มีพี่ผู้ชายคนนึงซึ่งเป็นพนักงานขับรถที่มานอนอยู่ที่ปั๊มน้ำมันเป็นประจำมาช่วยเข็นรถออกจากจุดที่ล้มก่อนไปล้มอีกจุดหนึ่งก่อนที่น้องชายจะนำถังดับเพลิงมาช่วยฉีดสกัดไฟที่กำลังลุกไหม้ ก่อนที่จะสามารถสกัดเพลิงได้อันนั้นได้นำรถมอเตอร์ไซค์ไปจอดบริเวณทางออกของปั๊มน้ำมัน ขณะที่เล่าเหตุการณ์ให้กับผู้สื่อข่าวฟังทางด้านนางสาวอัญคนางค์ ก็ยังมีท่าทีที่ยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องขอชื่นชมพนักงานของปั๊มน้ำมันดังกล่าวที่มีสติพร้อมทั้งพลเมืองดีที่อยู่ภายในปั๊มน้ำมันหลังจากที่เกิดเหตุเพลิงไหม้รถจักรยานยนต์ ได้เข้ามานำรถจักรยานยนต์ออกห่างหัวจ่ายพร้อมทั้งได้นำถังดับเพลิงเข้ามาทำการฉีดสกัดเพลิงไว้ได้ทันท่วงที ถ้าหากช้ากว่านี้หวังว่าอาจจะเกิดเหตุที่ร้ายแรงเกินกว่าที่จะควบคุมได้