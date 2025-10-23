สลด รถ 6 ล้อพุ่งชนเทรลเลอร์ขนปูน จอดเสียข้างทาง ไฟลุกท่วม คลอกคนขับดับคาซาก
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม เวลา 04.30 น.ร.ต.อ.ภัทร ปิ่นทอง รอง.สว.(สอบสวน) สภ.แก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถบรรทุกปูนถุงหกล้อ ชนท้ายรถบรรทุกพ่วงเทรลเลอร์ มีผู้เสียชีวิต ติดภายในซากรถ บริเวณเนินลงเขาทับกวางช่องทางด่วน กม.16 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี
หลังรับแจ้งจึงรีบไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมเจ้าหน้ที่อาสามูลนิธิกู้ภัยร่วมกตัญญู จ.สระบุรี ในที่เกิดเหตุพบเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลเมืองทับกวาง ได้ทำการฉีดน้ำดับไฟเนื่องจากมีไฟไหม้บริเวณหัวเก่งของรถบรรทุก 6 ล้อจนสงบแล้ว
ที่เกิดเหตุพบ รถบรรทุกหกล้อบรรทุกปูนถุง ยี่ห้อ อีซูซุ สีขาว หมายเลขทะเบียน 71-3712 สระบุรี ในสภาพหน้ารถพังยับเยินอัดติดกับบริเวณท้ายรถบรรทุกพ่วงบรรทุกเทรนเลอร์ ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน 81-7556 สระบุรี ที่บรรทุกปูนถุงขนาดบิ๊กแบ๊ก 1 ตัน จำนวน 30 ตันมาเต็มคันรถ ซึ่งจอดเสียอยู่ริมถนนข้างทาง มีปูนตกกระจายเกลื่อน
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พบว่า รถบรรทุก 6 ล้อปูนถุง ได้ชนเข้ากับบริเวณด้านท้ายของรถบรรทุกปูนเทรนเลอร์ สภาพรถหกล้อยุบบริเวณด้านหน้า และได้เกิดไฟไหม้ขึ้นบริเวณหัวเก๋งรถหกล้อ เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯได้ใช้อุปกรณ์ตัดถ่าง งัดร่างของผู้เสียชีวิตออกมาจากตัวรถ พบศพคนขับถูกไฟไหม้เกรียม ไม่สามารถระบุชื่อผู้เสียชีวิตได้ เนื่องจากเอกสารในรถไฟไหม้หมด
จากการสอบถาม นายไก่ (นามสมมุติ) คนขับรถบรรทุกเทรนเลอร์ 18 ล้อ กล่าวว่า ตนมารับปูนที่บริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อจะไปส่งที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุ รถตนมีอาการคล้ายเบรกล็อก จึงจอดริมถนนข้างทางเพื่อตรวจสอบรถ ไม่ถึง 5 นาที ก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรมาชน พบว่ามีรถ 6 ล้อมาชนด้านท้ายของรถตนมีควันไฟเกิดขึ้น จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ และกู้ภัยฯ มาช่วย จนมาทราบว่ามีคนขับรถบรรทุกหกล้อเสียชีวิตติดภายใน
เบื้องต้นทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน แต่อย่างไรก็ตามจะได้ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณที่เกิดเหตุเพิ่มเติม และเชิญตัวคนขับรถบรรทุกเทลเลอร์ มาสอบสวนยัง สภ.แก่งคอย อย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุที่แท้จริงต่อไป และจะได้ดำเนินการตามกฎหมาย
