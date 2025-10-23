ตั๊กแตนตำข้าวกล้วยไม้สีชมพู ข้ามห้วยจากสวนปาล์ม เมืองคอน มาอวดโฉม อช.ถ้ำสะเกิน พะเยา

อช.ถ้ำสะเกินเปิดภาพ “ตั๊กแตนตำข้าวกล้วยไม้สีชมพู” ครั้งแรกหลังไม่เคยพบในพื้นที่มาก่อน คาดอาจเข้าสู่ฤดูหนาวและดอกไม้กำลังบานเลยออกมาอวดโฉมให้ชม
วันที่ 23 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงนี้ในพื้นที่ จ.พะเยา เริ่มที่จะเข้าสู่ฤดูหนาวซึ่งอากาศก็ได้เริ่มเย็นลงรวมทั้งดอกไม้เมืองหนาวก็ได้เริ่มที่ผลิดอกให้ยลโฉมกันเป็นอย่างมาก แต่สิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นทางเจ้าหน้าที่ อช.ถ้ำสะเกิน ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา ได้เปิดภาพความน่ารักของ “ตั๊กแตนตำข้าวกล้วยไม้สีชมพู” ขึ้น ซึ่งพบว่าเจ้าสัตว์ชนิดนี้ในพื้นที่ของ อ.ปง จ.พะเยาไม่เคยพบเห็นมาก่อน โดยเห็นว่าสัตว์ชนิดนี้ได้ออกมาอวดโฉมภายในอาคารสำนักงาน อุทยานแห่งชาติ ถ้ำสะเกิน จนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องรีบมาเก็บภาพความน่ารักของเจ้าสัตว์ชนิดนี้ไว้เช่นกัน
น.ส.วรรณภา ยอนิมา พนักงานจ้างเหมาฯ งานธุรการ อุทยานแห่งชาติ ถ้ำสะเกิน ได้เปิดเผย ว่า ตนเองเป็นผู้พบเห็นคนแรกโดยช่วงที่กำลังทำงานนั้นสายตาก็ได้ไปเห็นตั๊กแตนตัวนี้ที่สีสันไม่เหมือนกับแถวบ้านเรา ซึ่งตนเองได้เดินออกไปจากตัวอาคารเพราะตั๊กแตนตำข้าวกล้วยไม้สีชมพูนี้ได้บินมาจับท่อน้ำข้าง ๆ สำนักงาน ทั้งนี้ตนเองจึงได้ถ่ายรูปเก็บไว้เพราะไม่เคยเห็นมาก่อน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ในพื้นที่แห่งนี้ก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นกัน
จากการหาข้อมูลนั้นพบว่าเจ้าสัตว์ตัวนี้มักจะออกมาในช่วงที่ดอกไม้เมืองหนาวกำลังออกดอกและอาจจะเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวอีกทั้งความสามารถพิเศษของมันคือการลอกเลียนแบบอดอกไม้โดยเฉพาะดอกไม้สีขาวและสีชมพูอีกด้วย
น.ส.วรรณภา กล่าวต่อไปว่า การค้นพบครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องแปลกภายในพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติ ถ้ำสะเกินก็ว่าได้ เพราะส่วนใหญ่เจ้าสัตว์ชนิดนี้มักจะพบได้ตามป่าดงดิบรวมทั้งในสวนปาล์มของ จ.นครศรีธรรมราช ส่วนในพื้นที่ จ.พะเยาตนเองได้สอบถามเพื่อนเจ้าหน้าที่ด้วยกันก็ไม่เคยเจอเจ้าตัวนี้ก่อนจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีสัตว์ชนิดนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของ อช.ถ้ำสะเกินในครั้งนี้เช่นกัน