อาลัย พบศพ โค้ชฟุตบอล ฝีมือดี ดับสลดในบ้านพักเชียงใหม่ พี่ชาย เผยข้อความสุดท้าย
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุสลด โค้ชแชมป์ ครูสอนฟุตบอลฝีมือดีให้กับเด็กแม่แฝก เสียชีวิตแล้วหลังก่อเหตุสลด ทำให้เด็กๆ นักฟุตบอล ผู้ปกครอง รวมถึงผู้คนที่รู้จักต่างเศร้าสลดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 13.40 น. วันที่ 22 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่แฝก จ.เชียงใหม่ รับแจ้งมีคนเสียชีวิตที่บ้านพักหลังหนึ่งใน ต.แม่แฝก จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลแม่แฝก และหน่วยกู้ภัยสมาคมกู้ภัยรวมใจต้านภัยพิบัติเเม่เเฝกใหม่ จ.เชียงใหม่
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักชั้นเดียว พบร่างนายอนุศาสน์ (สงวนนามสกุล) หรือแชมป์ อายุ 46 ปี เจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่ง และเป็นโค้ชสอนฟุตบอลให้กับเด็กๆ นักเรียน เจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตแต่ไม่เป็นผล เสียชีวิตในเวลาต่อมา
โดยก่อนเกิดเหตุ เมื่อเวลา 08.00 น.ของวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา ผู้ตายได้ขับรถลงมาจากบ้านพร้อมกับนายนพ เพื่อนวัยเดียวกัน และมาส่งนายนพที่สามแยกปากทางเข้าหมู่บ้าน ก่อนจะขับไปเปิดร้านที่ด้านล่างหมู่บ้าน บริเวณปั๊มน้ำมันข้างโรงเรียนแห่งหนึ่ง หลังจากนั้นได้ขับรถกลับขึ้นมาบ้านเมื่อเวลาประมาณ 12.00 น. จากนั้นได้โทรหาพี่ชาย และตัดพ้อกับพี่ชายตัวเอง บอกว่าไม่อยากอยู่แล้ว หลังจากที่พี่ชายทราบว่าผู้ตายพยายามจบชีวิตตัวเอง และขังตัวเองไว้ในห้อง
ทางพี่ชายได้โทรบอกนายนพที่อยู่บ้านตรงข้ามให้มาช่วยดู แต่พอมาดูที่หน้าประตูก็เห็นผู้ตายก่อเหตุสลดแล้ว ทั้งสองคนจึงรีบพังประตูเข้าไปช่วยเหลือนำตัวนายแชมป์ลงมา และแจ้งเจ้าหน้าที่ดังกล่าว ส่วนมือถือของผู้ตายได้มีแชตบ่นระบายความในใจกับพี่ชายของตนเองก่อนหน้านี้มาแล้ว 2-3 วันจากเครียดเรื่องส่วนตัว
ต่อมาแพทย์เวรโรงพยาบาลสันทรายได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุ และร่วมกันชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นพบว่าผู้ตายไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใด และคาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมง ทางญาติไม่ได้ติดใจการเสียชีวิตจึงนำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดพระธาตุโพธินิมิตร
ทั้งนี้ จากการสอบถามหลานสาวของผู้ตายทราบว่า ผู้ตายจะนำทีมฟุตบอลเด็กๆ ไปแข่งที่อำเภอแม่แตง ในวันที่ 7-9 พ.ย.นี้ แต่ก็มาเสียชีวิตก่อน
ด้านเพจ Champ League ซึ่งผู้ตายเป็นผู้ดูแลเพจ ระบุข้อความเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ได้ออกมาโพสต์ว่า “ฟุตบอลเด็ก อย่าลืมว่ามันคือความสุข เด็กเล่นบอล ไม่ได้ต้องการแค่ “ถ้วยรางวัล” หรอกครับ สิ่งที่เขาต้องการจริงๆ คือ ความสุขที่ได้วิ่ง ได้หัวเราะ ได้อยู่กับเพื่อนๆ
บางวันเล่นดี ยิงได้ เด็กยิ้มแก้มปริ บางวันพลาด เตะวืด แพ้ทั้งทีม แต่ก็ยังหัวเราะได้นี่แหละครับ “เสน่ห์ของฟุตบอลเด็ก” พ่อแม่อย่างเรา หรือโค้ชอย่างใครๆ สิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าไปกดดันเขามาก อย่าไปตะคอกใส่จนเด็กหมดสนุก แค่ให้กำลังใจง่ายๆ ว่า “ไม่เป็นไร ลองใหม่ได้” มันก็พอแล้ว
เพราะโตไปเด็กบางคนอาจไม่ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่สิ่งที่เขาได้แน่ๆ คือ หัวใจนักสู้ รู้จักแพ้ รู้จักชนะ และรู้จักไม่ยอมแพ้กับชีวิต จำไว้นะครับ ฟุตบอลเด็ก ไม่ใช่เรื่องของ “ใครเก่งกว่าใคร” แต่มันคือเรื่องของ “ใครมีความสุขมากกว่ากัน” #CHAMP LEAGUE ACADEMY พร้อมกับโพสต์รูปเด็กๆ กำลังซ้อมฟุตบอลกันอย่างแข็งขันด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
หลังจากที่เด็กๆ และเพื่อนสนิทมิตรสหายได้ทราบข่าวการจากไปก็เข้ามาความแสดงความเสียใจกันอย่างล้นหลาม นับว่าเป็นการสูญเสียบุคลากรสำคัญของวงการกีฬาอีกคน