ทหารพรานยึดอะโวคาโดเถื่อน กว่า พันกก. ลักลอบข้ามน้ำเหือง ท่าลี่

ทหารพรานยึดอะโวคาโดเถื่อน ลักลอบข้ามน้ำเหืองท่าลี่
เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม กองบังคับการควบคุมที่ 3 กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 2102 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศุลกากรอำเภอท่าลี่ ด่านตรวจพืชท่าลี่ สถานีตำรวจภูธรโพนทอง ที่ว่าการอำเภอท่าลี่ หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 เข้าตรวจยึดอะโวคาโดสดและมะม่วงสด ที่ถูกลักลอบข้ามแม่น้ำเหือง บริเวณบ้านอาฮี ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย หลังได้รับแจ้งจากพลเมืองดี
โดยก่อนการตรวจยึดผลไม้ดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้ใช้กล้องตรวจการณ์เวลากลางคืนตรวจพบเรือกีบติดเครื่องยนต์จำนวน 3–4 ลำ แล่นจากฝั่ง สปป.ลาว เข้ามายังฝั่งไทย เมื่อมาถึงตลิ่งพบกลุ่มบุคคลประมาณ 11–12 คน กำลังแบกสิ่งของลักษณะคล้ายลังผลไม้ขึ้นมาวางไว้บนฝั่ง เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบ แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ทิ้งสิ่งของและอาศัยความชำนาญพื้นที่วิ่งลงเรือหลบหนีข้ามกลับไปยังฝั่ง สปป.ลาว เจ้าหน้าที่จึงควบคุมพื้นที่
จากการตรวจสอบบริเวณโดยรอบ พบของกลางเป็นอะโวคาโดสดและมะม่วงสดบรรจุอยู่ในลังผลไม้สีดำ หน่วยจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ศุลกากรอำเภอท่าลี่ ด่านตรวจพืชท่าลี่ สถานีตำรวจภูธรโพนทอง ที่ว่าการอำเภอท่าลี่ หมวดตำรวจตระเวนชายแดนที่ 246 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านอาฮี เข้าร่วมตรวจยึดของกลาง ซึ่งประกอบด้วย อะโวคาโดสดจำนวน 47 ลัง น้ำหนักประมาณ 1,175 กิโลกรัม และมะม่วงสดจำนวน 40 ลัง น้ำหนักประมาณ 1,000 กิโลกรัม โดยไม่พบผู้ต้องหา หน่วยได้ทำบันทึกการตรวจยึดไว้เป็นหลักฐาน และได้นำของกลางส่งศุลกากรท่าลี่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป