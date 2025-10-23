‘วงเมโลดิก้า’ ทต.หัวทะเล คว้าถ้วยพระราชทาน 2 ปี ซ้อน ร.ร.เล็กก้าวสู่แชมป์ระดับชาติ

‘วงเมโลดิก้า’ทต.หัวทะเล
คว้าถ้วยพระราชทาน2ปีซ้อน
ร.ร.เล็กก้าวสู่แชมป์ระดับชาติ
ในตำบลเล็กๆ ทางตอนใต้ของเมืองโคราช โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล แม้จะเป็นเพียงโรงเรียนขนาดกลางที่มีนักเรียนเพียง 266 คน แต่กลับสร้างชื่อเสียงระดับชาติให้แก่ชุมชนหัวทะเลได้อย่างน่าชื่นชม ด้วยพลังแห่งเสียงดนตรีจาก วงเมโลดิก้า โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล ที่คว้ารางวัลชนะเลิศและถ้วยพระราชทานจากหลากหลายเวทีการประกวดระดับประเทศต่อเนื่องหลายปี จนกลายเป็นตัวแทนแห่งความภาคภูมิใจของชาวหัวทะเลทุกคน
เบื้องหลังความสำเร็จนี้ เกิดจากการสนับสนุนของ นายเอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล ผู้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการศึกษาควบคู่กับศิลปะและดนตรี, ดร.ปิยะนุช รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล ผู้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ และ นายมหรรณพดล ศรีโอภาส ผู้ฝึกสอนวงเมโลดิก้าที่อุทิศแรงกายแรงใจในการปลุกปั้นเด็กๆ ให้ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพ
แม้จะมีนักเรียนในวงเพียง 30 คน แต่ วงเมโลดิก้า โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล สามารถสร้างผลงานโดดเด่นระดับประเทศและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ทั้งจากการประกวด The North Eastern Winds Festival, การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย และเวทีอื่นๆ อีกมากมาย โดยเฉพาะในปี 2568 ที่ผ่านมา โรงเรียนสามารถป้องกันแชมป์ได้สำเร็จ อีกครั้งในการแข่งขัน The 6th North Eastern Winds International Festival 2025 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
นครราชสีมา โดยคว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นปีที่สองติดต่อกัน ในประเภท Pianica Concert รุ่น Premier Division พร้อมรางวัลความสามารถระดับเหรียญทอง และรางวัล ผู้อำนวยการเพลงยอดเยี่ยม (Excellent Conductor) ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันโดยเทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับโรงเรียนสุรนารีวิทยา สมาคมวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งประเทศมาเลเซีย บริษัท สยามมิวสิคยามาฮ่า จำกัด และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา โคราช
นายมหรรณพดล ศรีโอภาส ผู้ฝึกสอนวงเมโลดิก้า โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่เด็กๆ ในโรงเรียนขนาดกลางแห่งนี้สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างยอดเยี่ยมจนประสบความสำเร็จระดับประเทศ ความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ แต่เป็นผลจากการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย ทั้งเทศบาลตำบลหัวทะเลที่ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โรงเรียนที่มอบโอกาส และผู้ปกครองที่เข้าใจ พร้อมอยู่เคียงข้างในการฝึกซ้อมทุกขั้นตอน
นายมหรรณพดลเล่าว่า การฝึกซ้อมใช้เวลาเตรียมตัวราว 4 เดือน ซ้อมทุกวัน วันละ 2-3 ชั่วโมง โดยเริ่มต้นจากการคัดเลือกนักเรียนที่สมัครใจเข้าร่วม เพราะเชื่อว่าความสมัครใจคือแรงผลักดันสำคัญที่สุดในการเรียนรู้ดนตรี จุดเด่นของวงนี้คือ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ที่เกิดจากการฝึกระเบียบวินัยและความเข้าใจในดนตรีร่วมกัน ตนมองว่าการแข่งขันแต่ละครั้งเปรียบเสมือน การตรวจสุขภาพของวง ที่ช่วยให้ทุกคนได้เรียนรู้ ปรับปรุง และยกระดับมาตรฐานในทุกปี
แม้จะมีความเหนื่อยยาก ทั้งจากตารางซ้อมที่แน่น หรือความกดดันจากการเป็นแชมป์เก่า แต่เด็กทุกคนก็ไม่เคยยอมแพ้ ตนเองย้ำเสมอว่า อย่าไปมองแค่ผลลัพธ์ แต่ให้มองว่าระหว่างทางเราฝึกอะไร พัฒนาอะไร และพยายามแค่ไหนกว่าจะมาถึงวันนี้ ซึ่งเด็กๆ ก็ซึมซับแนวคิดนี้ไว้เป็นแรงบันดาลใจในการเดินหน้าสู่เวทีต่อไป
ด.ญ.มณธิดา วิลัยวัฒน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 หนึ่งในสมาชิกวงเมโลดิก้า บอกว่า ตนเริ่มเข้าวงตั้งแต่ชั้น ป.2 หลังเห็นรุ่นพี่ขึ้นเวทีประกวดและได้รับชัยชนะ ทำให้เกิดแรงบันดาลใจอยากเป็นส่วนหนึ่งของวงแห่งนี้ การซ้อมดนตรีไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะช่วงใกล้การแข่งขันที่ต้องซ้อมหนักวันละหลายชั่วโมง จนบางครั้งรู้สึกเหนื่อยหรือท้อ แต่ไม่เคยคิดจะยอมแพ้ เพราะทุกคนในวงให้กำลังใจกันเสมอ
ด.ญ.มณธิดากล่าวอีกว่า ตอนรู้ว่าชนะอีกครั้ง ดีใจมาก ภูมิใจมากที่พวกเราป้องกันแชมป์ได้สำเร็จ และยังมีความฝันในอนาคตว่าอยากจะเป็นครูสอนดนตรี เพื่อจะได้ถ่ายทอดสิ่งที่ตนรักให้กับรุ่นน้องต่อไป ตนขอขอบคุณ
ครูผู้ฝึกสอน ผู้อำนวยการโรงเรียน นายกเทศมนตรี และทุกคนที่ให้โอกาส พร้อมทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้มว่า ปีหน้า หนูจะตั้งใจซ้อมให้หนักกว่าเดิม เพื่อให้โรงเรียนของเราชนะอีกครั้งค่ะ
นายเอกภพ โตมรศักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล กล่าวว่า โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเลถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของเทศบาล เพราะแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดกลาง แต่สามารถแสดงให้เห็นว่าศักยภาพของเด็กในพื้นที่ไม่แพ้ใคร ความสำเร็จของวงเมโลดิก้าเกิดจากการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งเทศบาล โรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
ด้วยวิสัยทัศน์ของเทศบาลคือ สร้างโอกาสทางการศึกษาที่ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเลขึ้น เพื่อให้เด็กๆ ที่อาจไม่มีโอกาสเข้าเรียนหลักสูตร English Program (EP) ได้เรียนในหลักสูตรเดียวกันโดยไม่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายสูง นอกจากด้านวิชาการแล้ว เทศบาลยังมุ่งพัฒนาด้านศิลปะและดนตรี เพื่อให้เด็กได้ค้นพบและต่อยอดความสามารถเฉพาะตัว
เราได้ก่อตั้งมาจากนโยบายและความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างโอกาสให้กับเด็กๆ ซึ่งผู้ปกครองบางคนอาจไม่มีกำลังทรัพย์พอจะส่งลูกเรียน EP เราจึงทำให้โรงเรียนนี้เป็นพื้นที่แห่งโอกาส ทั้งด้านภาษา วิชาการ และดนตรี
นายเอกภพยังกล่าวยกย่องผู้ฝึกสอน นายมหรรณพดล ศรีโอภาส ว่าเป็นบุคลากรที่มีความรักในดนตรีอย่างแท้จริง และทุ่มเทเพื่อเด็กๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมยืนยันว่าเทศบาลจะสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อไป ทั้งด้านเครื่องดนตรี ชุดการแสดง และการจัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งนักเรียนเข้าร่วมเวทีระดับนานาชาติในอนาคต เรามีความใฝ่ฝันร่วมกันว่า สักวันหนึ่ง เด็กหัวทะเลจะได้ขึ้นเวทีโลกในนามประเทศไทย นายเอกภพกล่าวทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงมั่นใจ