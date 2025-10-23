ยายช็อก หลานชายโทรสั่งเสีย หลังถูกงูเห่าฉก ดับสลดคาสายโทรศัพท์ เรียกกู้ภัยช่วยไม่ทัน

ยายช็อก หลานชายโทรบอกรักยายครั้งสุดท้าย หลังถูกงูเห่าฉก ดับสลดคาสายโทรศัพท์ ยายสั่งคนไปช่วยไม่ทันแล้ว กู้ภัยจับงูเห่ายาวกว่า 1 เมตรได้ในบ้าน
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ร.ต.อ.ธนกร รัตนวิไล รองสารวัตรสอบสวน สภ.บางเสาธง สมุทรปราการ พร้อมด้วย แพทย์นิติเวชสถาบันรามาจักรีนฤบดินทร์ และเจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกันตรวจสอบสภาพศพของ นายเอ (นามสมมุติ) อายุ 39 ปี เสียชีวิตอยู่ภายในห้องทำงานของบ้านพักที่ชั้นสอง ในตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
จากการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบร่องรอยบาดแผลจากเขี้ยวงูที่ข้อมือข้างซ้าย โดยคาดเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมง เจ้าหน้าที่จึงบันทึกภาพและทำแผนที่ที่เกิดเหตุเอาไว้เป็นหลักฐาน จากนั้นมอบร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูจน์อย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงยังนิติเวชสถาบันรามาจักรีนฤบดินทร์สมุทรปรการ
ภายในที่เกิดเหตุ ตรวจสอบพบ งูเห่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานอาสาสมัครที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจับงู นำอุปกรณ์มาจับงูเห่าตัวดังกล่าว ซึ่งพบว่าเป็นงูเห่าค่อนข้างตัวใหญ่ยาวเกือบ 1 เมตร
จากการสอบถาม คุณยายเล็ก อายุ 74 ปี คุณยายของผู้เสียชีวิต ให้การว่า เมื่อเวลา 06.40 น. หลานชายโทรศัพท์มา และถามตนว่ายายรักหลานคนนี้ไหม ตนก็ยังบอกว่ายายรักหลานรักมาก จากนั้น หลานได้บอกว่า ถูกงูเง่ากัด หากตนเป็นอะไรไปก็ขอให้ยายช่วยจัดการเรื่องให้ด้วยก่อนจะเริ่มลิ้นแข็งพูดจาไม่รู้เรื่องและเงียบเสียงไป
จึงรีบโทรบอกหลานสาวอีกคนให้รีบมาดู พอญาติพี่น้องมาถึงก็พบว่าหมดลมหายใจและพยายามปั๊มหัวใจและโทรเรียกกู้ภัยมาช่วยแต่ก็ไม่ทันการแล้ว ซึ่งปกติหลานชายจะพักอาศัยที่นี่เพียงลำพัง โดยคาดว่าหลานชายอาจจะเจองูเห่าตัวนี้เข้าบ้านแล้วคงจะจับเองแต่ไม่ชำนาญจึงถูกงูแว้งกัดที่ข้อมือกระทั่งพิษแล่นเข้าสู่หัวใจในระยะเวลาเพียงไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ควบคุมตัวเจ้างูเห่าตัวนี้ใส่ถุงซิบล็อกอย่างดีก่อนจะส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง อบต.บางโฉลงเพื่อนำส่งสถานเสาวภา ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตวัคซีนและเซรุ่มสำหรับป้องกันและรักษาโรคไข้ทรพิษ พิษสุนัขบ้า และพิษงู หลังจากนั้นจะมีการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
ที่มา : ข่าวสด
