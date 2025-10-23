สลด! นักวิชาการเกษตรฯ ขับปิกอัพตกสะพานดับ หลังมารายงานตัว ที่ทำงานใหม่วันแรก
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อกลางดึกของวันที่ 22 ต.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ลูกแก จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชุดประดาน้ำจากมูลนิธิขุนรัตนาวุธ เข้าตรวจสอบเหตุรถกระบะประสบเหตุตกสะพานท่าเสา-ลูกแก พื้นที่หมู่ 4 ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา หลังได้รับแจ้งว่ามีรถตกลงไปในแม่น้ำด้านล่าง
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงที่เกิดเหตุ พบว่า บริเวณราวสะพานมีร่องรอยการชนอย่างแรงจนราวสะพานหักพังเสียหาย ด้านล่างในแม่น้ำพบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน ฌร 9385 กรุงเทพมหานคร พลิกคว่ำอยู่ห่างจากสะพานประมาณ 10 เมตร เจ้าหน้าที่ประดาน้ำลงค้นหาใช้เวลาเพียง 5 นาที จึงพบผู้เสียชีวิตติดอยู่ภายในห้องโดยสาร ไม่สามารถออกมาได้ เจ้าหน้าที่จึงพยายามนำร่างผู้เสียชีวิตออกมาจากซากรถก่อนจะช่วยกันชักลากรถยนต์ขึ้นจากแม่น้ำ พบสภาพพังยับเยิน หลังคายุบ
ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ นายชัยพร อินผดุง อายุ 41 ปี ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ในห้องโดยสารยังพบสัมภาระเป็นกระเป๋าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สมุดธนาคาร 1 เล่ม ระบุชื่อเจ้าของบัญชีคือผู้เสียชีวิต
จากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่า นายชัยพร เป็นคนจังหวัดสระแก้ว เพิ่งย้ายมาจากสำนักงานเกษตรเขต 2 จังหวัดราชบุรี เพื่อมารับตำแหน่งใหม่ที่ศูนย์เยาวชนเกษตรอาเซียน หนองพังตรุ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยในวันเกิดเหตุถือเป็นวันแรกของการมารายงานตัวในพื้นที่ใหม่
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นคาดว่า ก่อนเกิดเหตุ นายชัยพรได้ขับรถมาจากฝั่งลูกแก มุ่งหน้าไปทางท่าเสา แต่ในจังหวะขับผ่านบริเวณสะพาน รถเกิดเสียหลักพุ่งชนราวสะพานก่อนตกลงไปในแม่น้ำด้านล่าง ทำให้ผู้ขับขี่ติดอยู่ภายในและเสียชีวิตคาที่
ส่วนสาเหตุคาดว่าผู้ตายอาจไม่ชินเส้นทาง เนื่องจากบริเวณสะพานท่าเสา-ลูกแก เป็นสะพานคู่ มีขนาดค่อนข้างแคบ อีกทั้งในช่วงเวลาดังกล่าวมีแสงไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ จึงอาจทำให้กะระยะผิดพลาดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลมะการักษ์ เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียด พร้อมตรวจสอบสภาพรถและจุดเกิดเหตุเพิ่มเติม เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป