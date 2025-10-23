นายกแป้น โชว์ผลงาน 3 เดือน แก้ปัญหาเป็นรูปธรรม ขับเคลื่อนนครหาดใหญ่สู่นครสวัสดิการน่าอยู่

นายกแป้น แห่งนครหาดใหญ่ โชว์ผลงาน 3 เดือน แก้ปัญหาเป็นรูปธรรม พร้อมขับเคลื่อน เทศบาลนครหาดใหญ่สู่นครสวัสดิการน่าอยู่
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคมนี้ นายณรงค์พร ณ พัทลุง นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กล่าวถึง ผลงาน หลังการทำงานมา 3 เดือน โดยได้เข้ารับตำแหน่งเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และลงมือทำงานจริงจัง เห็นผลทันที สิ่งแรกที่ทำทันคือการเพิ่มที่จอดรถและทางเดินเท้าแก้ปัญหาใกล้ตัวที่สุด หาที่จอดรถเพิ่มขึ้น ด้วยการลดขาวแดงเพิ่มขาวดำ เปลี่ยนขาวแดงให้จอดได้ทันที ในนย่านเศรษฐกิจ ลดปัญหาการถูกตำรวจจราจรล๊อคล้อ รวมถึงการคืนทางเท้าให้กับประชาชน
นอกจากนั้นเรื่องน้ำซึ่งมีความสำคัญได้ทำการขุดลอกคูคลองและฉีดจุลินทรีย์ EM ฟื้นฟูคุณภาพน้ำคลอง ทำงานต่อเนื่องครอบคลุมทั้ง 4 เขต คืบหน้าแล้วร้อยละ 85 พร้อมปรับแผนรับมือน้ำท่วมเชิงรุกเพื่อสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนมากขึ้น
ความปลอดภัยในช่วงกลางคืนถือเป็นเรื่องสำคัญมากได้เพิ่มความปลอดภัยติดตั้งไฟส่องสว่าง LED ทั้งถนนสายหลักสายย่อยและบริเวณในซอยรวมถึงจุดเสี่ยงมุมอับต่างๆทั้งภายในสวนสาธารณะ สนามกีฬา สวนหย่อม ทางเดินอุโมงค์ให้หาดใหญ่สว่างไสวทั่วเมือง
นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ยังกล่าวอีกว่า นอกจากนั้นยังได้เร่งซ่อมแซมฝาคูระบายน้ำ ถนนและสะพานที่ชำรุด ทาสีทางม้าลายเพื่อให้ประชาชนได้เดินทางได้สะดวกราบรื่นและปลอดภัย”ที่สำคัญได้ขับเคลื่อนโครงการโรงพยาบาลเทศบาลนครหาดใหญ่ผ่านความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ แล้วได้ทำการเริ่มผ่าตัดเล็กไปแล้วกว่า 50 รายที่ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 1”
ทั้งยังได้ทำการฉีดพ่นกำจัดยุงครบ 100% ในพื้นที่ได้ทำหมันและฉีดวัคซีนให้สัตว์อย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมจำนวนและป้องกันโรคสร้างความปลอดภัยให้ชุมชน ทำการปรับปรุงสวนหย่อมและพื้นที่รกร้างทั้งสวนหย่อมบึงสีภูวนารถ ให้เป็นสถานที่เหมาะกับการออกกำลังกาย ปรับที่รกร้างหลังโรงแรมฟลอริดาให้เป็นที่ออกกำลังกายและพักผ่อนมีภูมิทัศน์ที่ดีสวยงามและปลอดภัย ทำ big cleaning กำจัดขยะตกค้างใช้แนวทาง “นัดทิ้ง นัดเก็บ” และขอความร่วมมือจากชุมชน ผลลัพธ์คือหลายพื้นที่สะอาดและเป็นระเบียบมากขึ้น
“เพิ่มความอุ่นใจแก้ปัญหาให้ชาวหาดใหญ่แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนจำนวน 1080 เรื่อง จาก 1,413 เรื่องอยู่ระหว่างตรวจสอบและกำลังดำเนินการ 282 เรื่อง สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่สามารถทำทันที แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม เห็นชัดเจน และหลังจากนี้จะยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนให้เทศบาลนครหาดใหญ่เป็นนครสวัสดิการที่น่าอยู่น่าอาศัยอย่างแท้จริง”นายณรงค์พรกล่าว