ชาวบ้านด่านนอก ค้าน ปิดด่านสะเดาเก่า รับการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่ หวั่นทำสำนักขาม ร้าง
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ดร.สิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่ สงขลา เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเปิดใช้งานด่านสะเดาแห่งใหม่ว่า ยังมีความล่าช้าในการเปิดใช้งาน ขณะที่มาเลเซียมีความคืบหน้าเกือบ 100% และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2568 ขณะที่ฝ่ายไทยยังอยู่ระหว่างก่อสร้างเส้นถนนเชื่อม และยังไม่มีความแน่นอนว่าจะยังคงทำถนนมาเชื่อมกับด่านศุลกากรสะเดาปัจจุบันเพื่อให้เปิดใช้งานควบคู่ทั้งสองด่านหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจในชุมชนด่านนอก
ทำให้ประชาชนในพื้นที่ด่านสะเดาหรือด่านนอกเกิดความกังวลว่าหากเปิดใช้งานด่านสะเดาแห่งใหม่และมีการปิดด่านปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะไม่ผ่านชุมชนด่านนอกไม่ว่าจะปิดทั้งหมดหรือปิดขาเดียว
ดร.สิทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า ทางฝั่งไทยจะเหลือช่องทางให้นักท่องเที่ยวและคนไทยเดินทางเข้าออกไทย 2 เส้นทาง โดยเส้นทางแรกใกล้โรงงานท็อปกอล์ฟ จะต้องเดินหรือขับรถยนต์กว่า 10 กิโลเมตรเพื่อเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในด่านนอก
“ขณะที่เส้นทางที่ 2 ตรงข้ามค่ายตชด.ด่านนอก จะต้องใช้การเดินเท้าหรือรถยนต์เดินทางกว่า 7 กิโลเมตรเพื่อเข้ามาเที่ยวในพื้นที่ด่านนอก ขณะที่หากเดินเท้าหรือรถยนต์ผ่านด่านสะเดาเดิมจะใช้ระยะไม่เกิน 1.5 กิโลเมตรก็ถึงตัวเมืองด่านสะเดา ทั้งหมดนี้จึงเป็นความวิตกกังวลของชุมชมในพื้นที่ถึงการเปิดใช้งานด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่”
ดร.สิทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า ผูัประกอบการและชาวบ้านขอให้ด่านศุลกากรยืนตามมติเดิมครั้งที่คณะกรรมาธิการกิจการชายแดน โดยนายรังสิมันต์ โรม รองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานกมธ.ได้ลงพื้นที่พบด่านศุลกากรสะเดาแล้วมีความเห็นตรงกันและยังได้รับการยืนยันจากอดีตรมช.คลัง ที่ดูแลกรมศุลกากร นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ว่า ให้เปิดใช้งานด่านสะเดาแห่งใหม่ควบคู่กับด่านเดิมที่ยังคงเป็นทั้งเส้นทางขาเข้าและออก เพื่อไม่ให้การเปิดใช้งานด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่
