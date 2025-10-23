รพ.วังโป่ง ยังกู้ระบบไฟไม่สำเร็จ หลังไฟชอร์ตดับทั้งตึก อพยพผู้ป่วยวุ่นกลางดึก

ตึกฉุกเฉิน รพ.วังโป่ง ยังกู้ระบบไฟไม่สำเร็จ หลังไฟฟ้าลัดวงจรดับทั้งตึก อพยพผู้ป่วยกลางดึกโกลาหล
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุที่โรงพยาบาลวังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ เมื่อค่ำวันที่ 22 ตุลาคม หลังระบบไฟฟ้าลัดวงจรอย่างรุนแรง ส่งผลให้หลอดไฟ อุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในตึกผู้ป่วยและตึกอำนวยการระเบิดเสียหายเกือบทั้งหมด จนเกิดกลิ่นเหม็นไหม้คละคลุ้ง สร้างความตื่นตระหนกแก่ผู้ป่วยและญาติ โรงพยาบาลต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและตัดไฟทั้งหมด ก่อนประสานสมาคมกู้ภัยวังโป่งรวมใจและชนแดนสงเคราะห์กว่า 50 นาย ช่วยอพยพผู้ป่วยกว่า 30 ราย ท่ามกลางความมืด โดยใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมงจึงสำเร็จ
นายแพทย์จีรยุทธ ใจเขียนดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง เปิดเผยว่า สาเหตุเกิดจากเครื่องปั่นไฟขัดข้อง ไม่ใช่หม้อแปลงระเบิดตามกระแสข่าว โดยได้ส่งผู้ป่วยวิกฤต 5 ราย ไปยัง รพ.ชนแดน ให้ผู้ป่วยที่อาการคงที่กลับบ้าน 10 ราย และย้ายผู้ป่วยที่ต้องดูแลต่ออีก 8 รายไปยังอาคารที่ปลอดภัย พร้อมประสานส่งต่อไปยัง รพ.เพชรบูรณ์ และ รพ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ล่าสุด (23 ตุลาคม) ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินยังคงใช้การไม่ได้ และระบบไฟส่วนใหญ่ยังกู้คืนไม่สำเร็จ ความเสียหายเบื้องต้นพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศเสียหายจำนวนมาก แต่โชคดีที่ระบบเซิร์ฟเวอร์หลักและข้อมูลคนไข้ไม่ได้รับความเสียหาย ขณะนี้กำลังรอผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบ คาดว่าจะใช้เวลาประเมินและซ่อมแซมประมาณ 2-3 วัน