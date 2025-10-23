สิ้น พระครูปิยธรรมพิมล เจ้าอาวาสวัดบางปลา รองเจ้าคณะอำเภอบางเลน คาดมรณภาพแล้ว 2-3 วัน

สิ้นพระนักพัฒนา พระครูปิยธรรมพิมล เจ้าอาวาสวัดบางปลา มรณภาพลำพังในกุฏิ
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูปิยธรรมพิมล เจ้าอาวาสวัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม รองเจ้าคณะอำเภอบางเลน มรณภาพภายในกุฎิ สิริอายุ 55 ปี พรรษา 35 โดยเบื้องต้นคาดว่ามรณภาพมาแล้ว 2-3 วัน เจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องและพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบภายในกุฏิ ก่องนำร่างพระครูปิยธรรมพิมลไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลนครปฐม
ทั้งนี้ พระสงฆ์วัดบางปลาเห็นว่าผิดสังเกตที่เจ้าอาวาสไม่ออกจากกุฏิเลย 2-3 วัน จึงพากันมาแง้มหน้าต่างดู พบว่าเจ้าอาวาสมรณภาพแล้ว
สำหรับพระครูปิยธรรมพิมลมีอาการป่วยมากว่า 2 ปี และทำการรักษามาโดยตลอด คาดว่าโรคกำเริบหนักและอยู่ลำพัง จนมรณภาพอยู่ในกุฏิ คณะสงฆ์และศิษย์เตรียมนำร่างพระครูปิยธรรมพิมลมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบางปลาต่อไป
พระครูปิยธรรมพิมล อดีตเจ้าอาวาสวัดบางปลา ฉายา ปีย์กุโร (สมควร เพชรเยียน) เป็นพระนักพัฒนา ร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลและเป็นคณะทำงานของคณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม
ภูมิลำเนา ต.วังกะพงศ์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ สมณศักดิ์ พ.ศ.2555 เป็นพระครูสัญญาบัตร จต.ชอ. ตำแหน่ง พ.ศ.2540 เป็นเจ้าอาวาสวัดบางปลา พ.ศ.2550 เป็นเจ้าคณะตำบลบางปลา พ.ศ.2553 เป็นพระอุปัชฌาย์ สามัญ วิทยฐานะ ทางโลก พธ.ม. ทางธรรม น.ธ.เอก เกิดวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2513 บรรพชา วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2526 อุปสมบทวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2533