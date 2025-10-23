ภูเก็ต ฝนถล่มหนัก หลายพื้นที่ น้ำท่วมขังจราจรติดขัด รถเล็กดับกลางทาง

ภูเก็ต ฝนถล่มหนัก หลายพื้นที่ น้ำท่วมขังจราจรติดขัด รถเล็กเสี่ยงดับกลางทาง
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.ภูเก็ต มีฝนตกหนัก หลังได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “เฟิงเฉิน” ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอระบาย ในหลายพื้นที่ อาทิ ถนนกมลา-ป่าตอง บริเวณทางโค้งก่อนขึ้นเนินเขา อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำและผิวจราจร ระดับน้ำเพิ่มสูงอย่างรวดเร็ว รถยนต์หลายคันต้องจอดรอหรือเลี่ยงเส้นทาง ขณะที่รถแท็กซี่และรถตู้บางส่วนยังคงพยายามฝ่าน้ำ สร้างความยากลำบากให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน
นอกจากนี้ หน้าโรงเรียนมุสลิมวิทยา ตำบลเกาะแก้ว น้ำท่วมขังทั้งสองช่องจราจร และบริเวณก่อนถึงห้างบิ๊กซี เทพกระษัตรี น้ำท่วมขังในช่องทางการจราจร และ บริเวณหน้าตลาดสี่มุมเมือง ตำบลวิชิต
โดย จาก อิทธิพลของพายุโซนร้อน “เฟิงเฉิน” ส่งผลให้ภาคใต้ตอนบนรวมทั้งจังหวัดภูเก็ต ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 23–26 ตุลาคม 2568 เนื่องจากร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางและตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงขึ้น
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา พื้นที่ลุ่มต่ำ และใกล้ทางน้ำไหลผ่าน
ส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง มีคลื่นสูง 1–2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดได้ที่เว็บไซต์ www.tmd.go.th หรือโทรสอบถามข้อมูลที่หมายเลข 0-2399-4012-13 และ 1182 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งสามารถแจ้งเหตุหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วนนิรภัย ปภ. 1784 หรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่