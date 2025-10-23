จับแล้ว เจ้าหนี้โหด สั่งลูกหนี้ติดค้างเงิน 500 กระโดดลงคลอง จมน้ำดับ ปัดเอี่ยวยาเสพติด

รวบแล้ว นายมอส ผู้สั่งให้หนุ่มกระโดดน้ำดับคาคลอง ตร.แจ้ง 2 ข้อหาหนัก
เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 23 ตุลาคม พ.ต.อ.อธิเมศร์ ไชยศรัญวิชญ์ ผกก.สภ.คลองหลวง พ.ต.ท.ฉลาด หอมเงิน รอง ผกก.สภ.คลองหลวง พ.ต.ท.ธนุส วิสุทธาภรณ์ สว.สส.สภ.คลองหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน สภ.คลองหลวง ร่วมกันจับกุมนายศิริศักดิ์ หรือมอส อายุ 44 ปี ชาว ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พร้อมของกลาง 1.เสื้อยืดสีขาวใส่ในวันเกิดเหตุ 1 ตัว รองเท้าแตะ 1 คู่ โดยจับกุมได้ที่สวนสาธารณะหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
พ.ต.อ.อธิเมศร์กล่าวว่า คดีนี้สืบเนื่องจาก ร.ต.ท.ธนกร โมรา ร้อยเวรสอบสวน สภ.คลองหลวง ได้รับแจ้งเหตุคนกระโดดน้ำและจมเสียชีวิตในคลองหลังซอยคลองหลวง 48 หมู่ 5 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีคนชื่อ “มอส” สั่งให้กระโดดน้ำจนเสียชีวิต ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายวันชิด หรือนายมืด อายุ 33 ปี ชาว ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และพบนายธันวา หรือเซิม อายุ 29 ปี เป็นพยานในที่เกิดเหตุ
จากการสืบสวนสอบสวนพบว่า นายศิริศักดิ์ หรือมอส รู้จักพยานและผู้ตายเป็นอย่างดี มีการทวงเงินค่ายาเสพติดและค่าโทรศัพท์ ซึ่งบริเวณที่เกิดเหตุอยู่ใกล้คลอง ผู้ต้องหาสั่งให้ผู้เสียชีวิตกระโดดน้ำไป ซึ่งผู้ต้องหาบอกกับผู้ตายว่ากระโดดน้ำไปตังค์ก็จะได้หายไป ซึ่งขณะนั้นทางการสืบสวนทราบว่าทั้ง 3 คนมีการเสพยาเสพติดกันมาก่อน และผู้ตายก็อยู่ในภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เป็นอย่างดี เมื่อผู้ตายกระโดดน้ำลงไปและน้ำเชี่ยว ซึ่งพยานเป็นคนบอกเองและพยานก็ว่ายน้ำลงไปด้วย แต่ผู้ต้องหาก็ยังพูดว่าปล่อยให้มันตายไป พฤติการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าสามารถลงไปช่วยผู้เสียชีวิตได้ แต่ไม่ช่วย จึงเป็นเหตุให้ผู้กระโดดน้ำเสียชีวิต
จากการตรวจสอบประวัติทั้ง 3 คนแล้วพบว่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตลอด เบื้องต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือยินยอมต่อสิ่งใดให้เกิดความกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
จากการสอบถามนายศิริศักดิ์ว่าเป็นคนบังคับให้นายมืดกระโดดลงคลองหรือไม่ ซึ่งเจ้าตัวปฏิเสธทันที โดยกล่าวว่า “เปล่าครับ” พร้อมยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุมีปากเสียงกันจริง แต่เป็นเรื่องที่นายมืดยืมเงิน 500 บาทแล้วไม่คืน ยืนยันว่าเป็นการยืมเงินธรรมดา ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการติดค้างค่ายาเสพติด หลังจากนายมืดกระโดดลงไปในคลองเห็นท่าไม่ดีก็พยายามจะเข้าไปช่วย ยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้ตายเป็นเพื่อนกัน แค่แหย่กันเล่นบ้าง ไม่มีการทะเลาะรุนแรง หรือทำร้ายร่างกายก่อนเกิดเหตุแน่นอน
