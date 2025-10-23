หนุ่มเลี้ยงวัว ฉุนคนงานเฝ้าบ่อปลาไม่ให้เดินผ่าน คว้าไม้ฟาดดับ
เมื่อเวลา 12.20 น.วันที่ 23 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.นครปฐม พนักงานสอบสวน สภ.นครชัยศรี รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตที่ริมถนนเลียบคลองชลกำนันทั่ง ม.5 ต.ท่าพระยา อ.นครชัยศรี จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบแล้วรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ที่เกิดเหตุพบนายเส็ง (นามสมมติ) สัญชาติลาว อายุ 53 ปี คนงานเฝ้าบ่อปลา นอนเสียชีวิตอยู่ริมถนนเลียบคลองชลประทานกำนันทั่ง มีบาดแผลถูกของแข็งตีที่ศีรษะและใบหน้า ใกล้ปลายเท้ามีสายไฟตกอยู่
จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ นายธวัชชัย (สงวนนนามสกุล) หรือวัช อายุ 54 ปี ต้อนวัวมาเพื่อจะผ่านบ่อปลา แต่นายเส็งคงไม่ยอมให้ผ่าน ทั้งคู่จึงเกิดมีปากเสียงกัน จากนั้นเห็นนายวัชผลักนายเส็งล้มลง ก่อนใช้ไม้กระหน่ำตีจนแน่นิ่ง นอนหายใจรวยริน แต่ขณะนั้นยังไม่เสียชีวิต จากนั้นนายวัชก็ต้อนวัวกลับบ้านอย่างใจเย็น เมื่อเห็นนายวัชลับตาไปแล้ว จึงให้คนโทรแจ้งตำรวจและรถพยาบาลมา แต่ก็ไม่ทัน ส่วนสายไฟที่ตกอยู่นั้นเป็นสายปลั๊กต่อ ของนายเส็งที่จะเอาไปเสียบชาร์จแบต
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามไปจับกุมนายธวัชชัย หรือวัช ได้ที่บ้าน พร้อมตรวจยึดท่อนไม้ ยาวประมาณ 50 ซม. มีคราบเลือดติดอยู่บริเวณข้างบ้าน โดยนายวัชสารภาพว่าเป็นคนตีนายเส็ง โดยอ้างว่าบันดาลโทสะ ที่นายเส็งด่าทอจนควบคุมอารมณ์ไม่อยู่
ขณะเดียวกันญาติของนายธวัช บอกว่า พี่ชายต้อนวัวกลับไปบ้านแล้วบอกว่า “โมโหตีไอ้เส็ง สลบอยู่ข้างทาง เพราะมันมาหาเรื่อง ทนไม่ไหวแล้วหนนี้” ซึ่งทั้งสองคนนี้ทะเลาะกันประจำ ครั้งนี้พี่ชายคงทนไม่ไหวจริงๆ แล้วบอกกับพี่ชายว่า เล่าความจริงกับตำรวจให้หมด