หญิงต่างชาติแฉ ถูกหลอกทำงานเคเคปาร์ค เป็นสแกมเมอร์ เน้นเศรษฐีสูงวัย รีดได้เป็นล้านดอลลาร์

หญิงต่างชาติ เชื้อสายเวียดนาม จากเคเคปาร์ค เผยถูกหลอกไปทำงานไม่ตรงปก เพียง 2 อาทิตย์ต้องหนีทหารพม่ากลับ เผยเหยื่อถูกตี ไม่ให้ทานข้าว หากไม่ได้เป้าจากการลวงโลก
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากชายแดนไทย-เมียนมา ด้าน จ.ตาก ถึงความคืบหน้าของชาวต่างชาติจากพื้นที่เคเคปาร์ค พื้นที่สแกมเมอร์ใน อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ที่หนีการจับกุมของทหารเมียนมาว่า ยังคงมีชาวต่างชาติหลายสัญชาติหลบหนีอยู่ในฝั่งเมียนมา ซึ่งเป็นพื้นที่ของทหารกะเหรี่ยงบีจีเอฟ และฝ่ายเคเอ็นยูบางจุด แต่ทหารกะเหรี่ยงไม่จับกุมใดๆ และเปิดโอกาสให้หนีกลับไปประเทศไทยโดยอิสระ ซึ่งยังคงมีต่อเนื่อง
ล่าสุดมีชาวต่างชาติเข้ามาเขตไทยแล้ว 795 คน แบ่งเป็น ที่สะพาน 2 จำนวน 593 คน กองร้อย ตชด.346 แม่สอด 200 คน และที่ สภ.แม่สอด 2 คน โดยเจ้าหน้าที่ไทยควบคุมตัวชาวต่างชาติทั้งหมดไปไว้ที่ด่านพรมแดนไทย-เมียนมา 2 บริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียน หมู่ 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด ทั้งนี้ เพื่อทำการคัดกรองและสอบสวนตามระเบียบ
หญิงต่างชาติ เชื้อสายเวียดนาม ที่สื่อสารภาษาไทย อายุ 26 ปี เพิ่งไปทำงานได้เพียง 2 อาทิตย์ และต้องหนีมา เปิดเผยว่า ถูกหลอกเข้าไปทำงานที่เคเคปาร์ค ช่วงแรกต้องการเข้าไปทำงานเอ็นเตอร์เทน แต่กลับถูกหลอกไปเป็นแก๊งสแกมเมอร์เพื่อหลอกเอาเงินชาวต่างชาติ กลุ่มเศรษฐี ทั้งแอฟริกา ดูไบ แคนาดา โดยมีการตั้งโปรไฟล์ ใช้ระบบ AI สวมรอยใบหน้าที่ไม่ใช่ใบหน้าตัวเอง เข้าไปตีสนิทกับเหยื่อชาวต่างชาติ กลุ่มชายที่มีอายุ โดยหลอกให้ช่วยออกเงินลงทุนประเภทต่างๆ เน้นการใช้หน้าตาและคำหวานอ้อนต่อเหยื่อที่ต้องการมีหญิงสาวไว้ดูแล ทำให้บางรายหลงเชื่อโอนเงินให้ เหยื่อบางรายสูญเงินหลักล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนพนักงานสแกมเมอร์ชายก็จะหลอกเอาเงินกลุ่มผู้หญิงสูงอายุ
หญิงรายนี้กล่าวว่า ตนทำยอดถึงจึงไม่ค่อยถูกทำร้ายร่างกายแต่อย่างใด ส่วนคนที่ยอดไม่ถึงอาจมีมาตรการลงโทษรูปแบบต่างๆ หรือหากไม่มีประโยชน์จะถูกส่งต่อไปที่อื่น ทั้งนี้ ในพื้นที่เคเคปาร์คเป็นเมืองที่คนทั่วโลกรู้จักว่าเป็นเมืองแห่งอาชญากรรมระดับโลก มีกลุ่มสแกมเมอร์ทำงานอยู่หลายบริษัท รวมๆ หลายที่ มีคนจำนวนนับหมื่นคนเลยทีเดียว