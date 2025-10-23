จนท.เร่งค้นหา! 2 นักท่องเที่ยว จมน้ำสูญหาย ขณะออกไปดำน้ำเกาะราชาน้อย
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ภูเก็ต ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 (ศรชล.ภาค 3) ได้รับแจ้งเวลา 15.00 น. จากโรงแรมเดอะ ราชา (เกาะราชาใหญ่) ว่ามีนักท่องเที่ยวที่ออกไปดำน้ำบริเวณเกาะราชาน้อย ต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต แล้วเกิดสูญหาย 2 ราย ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นคนไทย 1 ราย และเยอรมัน 1 ราย
ขณะนี้เรือราชา 4 กับเรือราชา 15 (เรือสปีดโบ๊ต) กำลังใช้ความพยายามค้นหา หากเรือลำใดผ่านบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตและช่วยค้นหา หรือท่านใดมีเบาะแสโทรแจ้ง ศรชล.ภาค 3 ที่สายด่วน 1465
พลเรือโท วีรุดม ม่วงจีน ผบ.ทรภ.3/ผอ.ศรชล.ภาค 3 สั่งการให้เรือ ต.272 ออกเรือด่วนสนับสนุนภารกิจ ศรชล.ภาค 3 ค้นหานักท่องเที่ยวจมน้ำ 2 นาย บริเวณอ่าวรังไก่ เกาะราชาน้อย พร้อมนักดำน้ำมูลนิธิกุศลธรรม รายละเอียดการปฏิบัติจะรายงานให้ทราบต่อไป
