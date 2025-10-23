ระทึก เบนซ์ไฟลุก เสียงระเบิดดังเป็นระยะ เพลิงโหมแรง วอดทั้งคัน เสียหาย 3 ล้าน

ระทึก เบนซ์ไฟลุก เพลิงโหมแรง เสียงระเบิดดังเป็นระยะ เด็กปั๊มรุดช่วย วอดทั้งคัน สูญ 3 ล.
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ศูนย์วิทยุ 191 สภ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ รับแจ้งเหตุไฟไหม้รถยนต์บริเวณริมถนนเพชรเกษม ขาล่องใต้ หน้าปั๊มน้ำมันบางจาก เขตเทศบาลนครหัวหิน เจ้าหน้าที่จึงประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลนครหัวหิน จำนวน 2 คัน รุดไปตรวจสอบทันที
ที่เกิดเหตุพบรถเบนซ์สปอร์ตหรูสีขาว รุ่น GLC43 สภาพใหม่ ไฟลุกไหม้ โหมแรงทั่วทั้งคัน ควันดำพวยพุ่งท่วมถนน เจ้าหน้าที่ต้องปิดช่องทางจราจรชั่วคราวและเร่งฉีดน้ำสกัดเพลิง ท่ามกลางเสียงระเบิดดังเป็นระยะ ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
ตรวจสอบพบว่ารถและสิ่งของภายในถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมด คาดมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า รถคันดังกล่าวเป็นของนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน เดินทางมาด้วยกัน 2 คน ขับออกจาก อ.ชะอำ มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองหัวหิน ระหว่างทางเกิดเห็นกลุ่มควันออกจากฝากระโปรงรถ จึงรีบจอดริมทาง และเปิดประตูหนีออกมาก่อนไฟลุกไหม้ เด็กปั๊มเห็นเหตุการณ์พยายามใช้ถังดับเพลิงเข้าช่วย แต่ไม่ทัน ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว ก่อนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะมาถึง
ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบอย่างละเอียด เบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากระบบไฟฟ้าภายในรถขัดข้อง