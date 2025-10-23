ครอบครัวรอรับร่าง สนธยา ตัวประกันไทยเสียชีวิตที่ฉนวนกาซา ซาบซึ้งหน่วยงานให้เกียรติแรงงานธรรมดา

ครอบครัวรอรับร่าง สนธยา อัครศรี แรงงานไทยเสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในอิสราเอล ปลื้มหน่วยงานต่างๆ ส่งร่างลูกชายชาวบ้านอย่างสมเกียรติ
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ที่บ้านโคกม่วย ต.บ้านพร้าว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ซึ่งเป็นบ้านของ นายสนธยา อัครศรี หรือ มอส แรงงานไทยที่เสียชีวิตจากการสู้รบของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส ตั้งแต่เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา เป็นหนึ่งในสองแรงงานที่เหลืออยู่และจะได้รับการส่งร่างกลับมาบ้าน ตามข้อตกลงสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยฮามาสเริ่มส่งคืนร่างผู้เสียชีวิตที่เหลือจากฉนวนกาซา และนายสนธยาเป็นหนึ่งในร่างของผู้เสียชีวิตที่จะได้รับการส่งกลับ
โดยวันนี้มีนางอมร ผู้เป็นแม่ นายนิพนธ์ ผู้เป็นพ่อ และนายมนัส ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านมากางเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ต่อไฟฟ้า เตรียมอาหารไว้รับแขก เตรียมโลงเย็นเพื่อรอรับร่างของนายสนธยา ที่จะเคลื่อนจากคลังสินค้า อาคารสำนักงานปลอดอากร การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กลับมายังภูมิลำเนา จ.หนองบัวลำภู โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 7.30 ชั่วโมง ซึ่งมี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นตัวแทนของครอบครัวไปรอรับร่าง ทั้งนี้ ร่างของนายสนธยามาถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิแล้วในเวลาราว 16.45 น.
นางอมร แม่ของนายสนธยา กล่าวว่า วันนี้ที่บ้านมีการเตรียมสถานที่รอรับร่างลูกชายที่จะมาถึงบ้าน คาดว่าน่าจะมาถึงตี 1 หรือตี 2 วันที่ 24 ต.ค. จากการปรึกษากับญาติพี่น้องจะตั้งศพบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมตามประเพณีของหมู่บ้านเป็นเวลา 3 คืน และในวันสุดท้ายจะเคลื่อนร่างของลูกชายไปฌาปนกิจที่วัดป่าธรรมเจดีย์ ภายในหมู่บ้าน จากนั้นจึงจะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลต่อหลังจากฌาปนกิจเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนั้น นางอมรได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือดูแลส่งร่างลูกชายกลับคืนมายังภูมิลำเนาอย่างสมเกียรติ ไม่คิดว่าลูกชายเป็นเพียงแรงงาน ลูกชาวบ้านชาวนาธรรมดาจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี
นางอมรเผยว่า ขอกราบขอบพระคุณทุกหน่วยงาน ทั้งที่อยู่ในต่างประเทศ ในประเทศ รัฐบาล เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงแรงงาน ทำให้รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมาก ได้ฝากขอบคุณไปยังเพื่อนๆ ของนายสนธยาที่อยู่ต่างประเทศที่ได้มาส่งร่าง ส่งข่าวความเคลื่อนไหว ส่งภาพลงเฟซบุ๊กมาให้ทราบข่าวอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลาก็ยังคงติดตามข่าวทางเฟซบุ๊ก เห็นแล้วก็ตื้นตันใจ มีทั้งดีใจและเสียใจ บอกไม่ถูก พูดก็ไม่ได้น้ำตาจะไหล
ด้านนายนิพนธ์กล่าวว่า รู้สึกขอบคุณ ซาบซึ้งที่หลายหน่วยงานได้ให้การช่วยเหลือนำส่งร่างของลูกชาย