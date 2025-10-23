ฆ่าโหดผัวเมียหาของป่าเขาพังเหย มือยิงรับแค้นส่วนตัว
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ชัยภูมิ ร.ต.อ.ชัยนันต์ คะนองมาตย์ พนักงานสอบสวน สภ.ภักดีชุมพล ได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านถูกยิงเสียชีวิต 2 ราย ที่เข้าไปหาของป่าในพื้นที่เทือกเขาพังเหย นอนเสียชีวิตอยู่บนเส้นทางกลางป่าที่ชาวบ้านใช้เป็นเส้นทางเดินทางขึ้นไปเก็บเห็ดหาของป่า ด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านลาดไทรทอง หมู่ 14 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
ที่เกิดตุพบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ สีน้ำเงิน ล้มอยู่กลางถนนเส้นทางเข้าป่าดังกล่าว ใกล้กันพบร่างหญิงอายุ 58 ปี เสียชีวิตลักษณะร่างคร่อมรถ จยย.อยู่ สวมเสื้อสีแดง นุ่งกางเกงขายาวสีขาวลาย ทราบชื่อต่อมา คือ นางหนูพันธ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 58 ปี ชาวบ้านหมู่ 14 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ มีบาดแผลถูกยิง และถูกทำร้ายที่ตามร่างกายลำตัวไปทั่วร่าง ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบพบร่องรอยในการต่อสู้และก้นบุหรี่พร้อมหยดเลือดตกอยู่
ภายในป่าหญ้าใกล้กันยังพบผู้เสียชีวิตอีกราย ชื่อ นายวันชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 59 ปี ชาวบ้านหมู่ 14 หมู่ 14 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ ซึ่งผู้เสียชีวิตทั้ง 2 คน เป็นสามีภรรยากัน
ด้าน พ.ต.อ.วรวุฒิ เล็กสุนทร ผกก.สภ.ภักดีชุมพล แจ้งว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น 2 สามีภรรยาที่เสียชีวิต ถูกยิงที่ศีรษะและมีบาดแผลตามลำตัว และห่างกันในจุดเกิดเหตุประมาณ 3 เมตร ยังพบรถสามล้อพ่วงข้าง ยี่ห้อฮอนด้าเวฟ จอดอยู่ในป่าใกล้จุดเกิดเหตุ ทางเจ้าหน้าที่จึงขอกันพื้นที่เพื่อรอตรวจสอบชาวบ้านในพื้นที่เกิดเหตุใกล้เคียงไว้ก่อน พร้อมให้ชุดพิสูจน์หลักฐาน เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ เพื่อเร่งสืบสวนตามตัวผู้ก่อเหตุฆ่าโหด 2 สามีภรรยาครั้งนี้ให้ได้โดยเร็วต่อไป
ล่าสุด เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ตร.ชุดสืบสวน สภ.ภักดีชุมพล รวบเเล้วมือฆ่าโหด 2 สามีภรรยาได้ที่เขตรอยต่ออำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ เบื้องต้นทราบว่าเป็นชายเพื่อนบ้านติดกัน อ้างมีความแค้นส่วนตัวกันมานานแล้วจึงลงมือไปดักยิง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จับได้แล้ว คนส่งกระสุนปืน 40 มม. 36 ลูก ผ่านขนส่งเอกชน กอ.รมน.ยัน ไม่ได้อยู่ในบัญชีกองทัพบก
- หนุ่มเลี้ยงวัว ฉุนคนงานเฝ้าบ่อปลาไม่ให้เดินผ่าน คว้าไม้ฟาดดับ
- ลลิตา หาญวงษ์ : ข้อตกลงหยุดยิงทั่วประเทศ โอกาสและอนาคต? : Matichon Podcast
- กำลังซื้อฝืด ฉุดยอดกิน ‘บะหมี่’ อืด ผู้ผลิตแข่งอัดโปรแรง ‘มาม่า’ หวัง ‘คนละครึ่งพลัส’ กระตุ้นตลาด