เพื่อนรุ่นพี่ซิ่งกระบะ บุกยิงรุ่นน้องถึงบ้าน กระสุนพลาดถูกเด็ก-คนแก่เจ็บ
เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 23 ตุลาคม ตำรวจสภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ได้รับแจ้งมีเหตุผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บ เหตุที่บ้านหลังหนึ่ง ถนนสุขาประชาสรรค์ 3 หรือซอยอัมพรไพศาล แยก 3 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยป่อเต๊กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุเป็นทาวน์เฮ้าส์ พบคนเจ็บทราบชื่อคือนายวิเชียร (สงวนนามสกุล) อายุ 67 ปี ถูกกระสุนยิงเฉี่ยวคิ้วข้างขวาได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกรายคือ ด.ช.ชยานนท์ (สงวนนามสกุล) อายุ 8 ปี ถูกกระสุนเฉี่ยวที่ใบหูข้างขวา เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวคนเจ็บทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลชลประทาน ปากเกร็ด ส่วนมือปืนหลังก่อเหตุได้ขับรถกระบะ ยี่ห้อมิตซูบิชิ สีขาว ไม่ทราบทะเบียน หลบหนีไป
สอบสวนนายปราโมทย์ (สงวนนามสกุล) อายุ 28 ปี กล่าวว่า ขณะที่ตนกำลังเปิดประตูจะเดินเข้าไปกินข้าวที่บ้าน ก็มีเพื่อนรุ่นพี่ที่รู้จักกันเดินเข้ามาหาถามว่า “มึงลงเฟซอัดเสียงท้ายิงกูเหรอ” จึงตอบว่า “ใครไปท้าพี่” จากนั้นเขาก็ชักปืนยิงใส่เลย แต่กระสุนไม่โดนตน จากนั้นเขาก็ยิงนัดที่สองแต่ก็ไม่โดนอีก จนแฟนตนเดินเข้ามาห้าม แล้วตนก็เดินหนีออกไปหน้าปากซอยเพราะเขามีปืน จนมารู้ว่ากระสุนไปโดนคุณตาและเด็กที่นั่งเล่นอยู่หน้าบ้าน ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากัน ก่อนหน้านี้ก็เคยมีปากเสียงทะเลาะกันเรื่องเงินบ้าง แต่ก็คุยกันเข้าใจกันแล้ว และทำสำคัญตนก็ไม่ได้ลงเฟซท้ายิงกับเขา ไม่รู้ว่าเขาไปเอาข้อมูลมาจากไหน
ด้านตำรวจ สภ.ปากเกร็ด ได้นำตัวกลุ่มวัยรุ่นที่อยู่ในบ้านไปสอบปากคำและได้เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนก่อเหตุใช้หลบหนีเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
