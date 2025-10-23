ภูมิภาค

ผู้ว่าฯภูเก็ต รุดคลองบางใหญ่ สั่งเฝ้าระวังตลอดคืน ยันระบบระบายน้ำยังปกติ จ่อลอกคลองหลังน้ำลด

ผู้ว่าฯภูเก็ต ติดตามสถานการณ์น้ำคลองบางใหญ่ พร้อมสั่งเฝ้าระวังตลอดคืน รับมวลน้ำจากพื้นที่รอบนอก คาดหากฝนไม่ตกลงมาเพิ่มเติมพรุ่งนี้กลับสู่ภาวะปกติ

เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม  นายศรัยณ์ศักด์ ศรีเครือเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนางฤดีวรรณ ศรีเครือเนตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ต นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณคลองบางใหญ่ แยกธนาคารชาร์เตอร์ เขตเทศบาลนครภูเก็ต หลังพบว่าระดับน้ำเริ่มล้นตลิ่งและท่วมขังบนถนนบางช่วง

นายศรัณย์ศักด์กล่าวว่า ปริมาณฝนที่ตกหนักต่อเนื่องเป็นปัจจัยหลัก ทำให้ระดับน้ำในคลองเพิ่มขึ้น โดยในคืนนี้ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากน้ำทะเลจะหนุนสูงสุดเวลาประมาณ 23.00 น. ก่อนจะเริ่มลดลงหลังเที่ยงคืน หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติม คาดว่าพรุ่งนี้เช้าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน ร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต ตั้งจุดเฝ้าระวังระดับน้ำตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมเตรียมแผนแจ้งเตือนและให้ความช่วยเหลือประชาชน หากระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีก

ADVERTISMENT

หลังน้ำลดจะมีการสำรวจคลองระบายน้ำในพื้นที่ เพื่อหาสิ่งกีดขวางทางน้ำและดำเนินการขุดลอกปรับปรุงให้ระบายน้ำได้เต็มประสิทธิภาพ ส่วนพื้นที่อื่นๆ เช่น ป่าตองและกะทู้ ระดับน้ำเริ่มลดลงเข้าสู่ภาวะปลอดภัยแล้ว

สถานการณ์น้ำครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นน้ำฝน ไม่ใช่น้ำทะเลหนุน และระบบระบายน้ำยังสามารถทำงานได้ตามปกติ แต่ในระยะยาวจังหวัดมีแผนบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแก้มลิงและแหล่งพักน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงหน้าแล้งและลดปัญหาน้ำท่วมในอนาคต