2 น.ศ.นิเทศ ม.ดัง ขับจยย.ช่องทางด่วนถูกรถเฉี่ยวชนดับสลดทั้งคู่

2 น.ศ.นิเทศ ม.ดัง ขับจยย.ช่องทางด่วนถูกรถเฉี่ยวชนเสียชีวิตทั้งคู่
เมื่อเวลา 02.30 น. วันที่ 24 ตุลาคม พ.ต.ต.พรเจตต์ พร้อมมูล สารวัตรสอบสวนสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ไม่ทราบว่ารถอะไรเฉี่ยวชน ทำให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บริเวณถนนพหลโยธินขาออก ช่องทางด่วนตรงข้ามเมเจอร์รังสิต ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี จึงไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลประชาธิปัตย์ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ้ง
ที่เกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย 2 ราย คือ นายเอ (นามสมมุติ) อายุ 20 ปี นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สวมเสื้อแขนสั้นสีน้ำเงิน (เป็นคนขับขี่) และนายบี (นามสมมุติ) อายุ 20 ปี นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สวมเสื้อแขนสั้นสีขาว (เป็นคนซ้อนท้าย) สภาพศพทั้ง 2 คนนอนอยู่กลางถนน ห่างออกไปประมาณ 20 เมตร พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า PCX สีขาวหมายเลขทะเบียน 1กล 7805 ฉะเชิงเทรา ล้มคว่ำอยู่กลางถนน
จากการสอบถามพลเมืองดี บอกว่าตนอยู่ฝั่งตรงข้ามจุดเกิดเหตุ ไม่เห็นตอนชนแต่ได้ยินเสียงเมื่อวิ่งมาดูก็เห็นรถเทรลเลอร์เหมือนรถบรรทุกน้ำมันดิบจอดอยู่และรถจยย.อยู่ข้างๆ รถเทรลเลอร์ ส่วนกลางถนนก็พบว่ามีผู้เสียชีวิต 2 คน และคนขับรถเทรลเลอร์ก็ลงมาดู จากนั้นก็ขับออกไปและไม่แน่ใจว่ารถคันนั้นจะชนหรือไม่
ส่วนเพื่อนผู้เสียชีวิตบอกว่า ทั้งสองคนออกมาจากร้านเหล้าย่านมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งคนซ้อนท้ายได้โทรศัพท์มาหาตนและบอกว่านายเอ เมาให้มาดูหน่อย เพราะนายเอแรงเยอะ กลัวว่าจะไม่ไหว ตนก็มาดูและเจอทั้งคู่จอดรถอยู่ที่หน้าเซเว่นปากซอยโรงเรียนสายปัญญา ตนก็บอกให้จอดรถและเรียกรถกลับซึ่งอีกฝ่ายบอกว่าไม่เอาและโวยวายใส่ตน จากนั้นทั้งคู่ก็ขับรถจยย.ออกมา ก่อนจะขับกลับเข้าไปใหม่และบอกว่าหาโทรศัพท์ไม่เจอ แต่โทรศัพท์วางอยู่หน้ารถจยย. แล้วทั้งคู่ก็ขับออกไปทางถนนพหลโยธินซึ่งตนจะกลับเส้นบางพูนแต่เอะใจว่าเพื่อนทั้งสองจะเป็นอะไรหรือไม่ จึงขับรถตามออกมาและเจอไฟสัญญาณไซเรนก็อาจจะรถล้ม แต่เมื่อมาดูพบว่าเพื่อนทั้งสองถูกรถชนเสียชีวิตแล้ว
ด้านพ.ต.ต.พรเจตต์ พร้อมมูล สารวัตรสอบสวนสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ หลังจากตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วจึงบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานและให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ้งนำผู้เสียชีวิตส่งนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง