เจ้าพระยาจ่อลดระบาย บ้านเรือนประชาชน ท้ายเขื่อนกว่า 500 หลัง น้ำยังสูง ท้องถิ่นระดมช่วย

เขื่อนเจ้าพระยาจ่อลดระบาย บ้านเรือนประชาชนกว่า 500 หลัง น้ำยังสูง ท้องถิ่นระดมช่วย
วันที่ 24 ตุลาคม สถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท กุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคกลาง ล่าสุดตรวจสอบน้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนฯที่จุดวัดน้ำ C2 หน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์ ปริมาณน้ำเหนือลดลงต่อเนื่อง
ล่าสุดวัดได้ 2,753ลบ.ม./วินาที โดยระดับน้ำเหนือเขื่อนลดลง16ซ.ม.ในรอบ24ชม.วัดได้ 16.30 ม.รทก. โดยเขื่อนเจ้าพระยาได้ตรึงการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนไว้ที่อัตรา 2,500 ลบ.ม./วินาที เป็นวันที่ 7 เพื่อหน่วงน้ำเหนือที่ไหลบ่าลงสู่ภาคกลางโดยระดับน้ำท้ายเขื่อนคงตัว ในรอบ 24 ชม.วัดได้15.94ม.รทก. มีผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนตั้งแต่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ลงไป จ.สิงห์บุรี จ.อ่างทอง และ จ.พระนครศรีอยุธยา ระดับน้ำจะทรงตัว หรือบางพื้นที่อาจจะเริ่มลดลง 5-7ซ.ม.ใน24ชม.ข้างหน้า
ในขณะที่ เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท จะมีการปรับลดการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนแบบขั้นบันไดจากปัจจุบันระบายอยู่ที่อัตรา 2,500ลบ.ม./วินาที ลงไปอยู่ที่เกณฑ์ไม่เกิน 2,100 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะมีผลทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนลดลงจากปัจจุบันอย่างน้อย 1 เมตร โดยขอให้ประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา เฝ้าติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไป
โดยพื้นที่ ต.โพนางดำออก อ.สรรพยา ซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ได้ถูกน้ำท่วมขังจากพนังกั้นน้ำหน้าวัดสมอ ม.3 แตกมานาน 20 วัน
ล่าสุดพบว่า ยังมี บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมขังกว่า 500 หลังคาเรือน ระดับน้ำสูง 30-180 ซ.ม. ชาวบ้านบางส่วนอพยพหนีน้ำขึ้นมาอยู่บนถนนคันคลองมหาราช บางส่วนจะเป็นต้องนอนเฝ้าทรัพย์สินอยู่ภายในบ้าน ทำให้ นางจิตร์ธนา ยิ่งทวีลาภา นายก อบจ.ชัยนาทและ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพนางดำออกต้องนำเรืออกแจกจ่ายข้าววันละกว่า 500 กล่อง และความช่วยเหลืออื่นๆ ทั้งยารักษาโรค และของใช้จำเป็นอื่นๆ เนื่องจากชาวบ้านเดินทางลำบากบางบ้านไม่มีเรือเพียงพอที่จะออกมารับอาหารกล่องที่จุดบริการ เจ้าหน้าที่จึงต้องนำข้าวไปส่งให้ถึงบ้าน
ขณะที่ภาพรวมล่าสุดที่จุดอพยพหนี้น้ำท่วมทางหลวงชนบท ชัยนาท 3018 คันคลองมหาราช ยังมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่ 3ตำบลท้ายเขื่อนคือ ต.ตะหลุก ต.หาดอาษา และ ต.โพนางดำออก อพยพหนีน้ำขึ้นมาสร้างเพิงพักชั่วคราวอยู่บนถนน ที่แม้บางส่วนจะเริ่มกลับเข้าบ้าน แต่ยังมีที่ต้องนอนบนถนนต่อไปจำนวนประมาณ 400 ครอบครัว
ข้อมูลจาก ปภ.จังหวัดชัยนาทเปิดเผยว่า จ.ชัยนาท มีพื้นที่น้ำท่วม1อำเภอคือ อ.สรรพยา ซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยา จำนวน 5 ตำบล 25 หมู่บ้าน 1,759 ครัวเรือน มีผู้ประสบภัยทั้งสิ้น 4,750 คน