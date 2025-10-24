ภูมิภาค

สกัดยาบ้าล็อตใหญ่ 4.8 ล้านเม็ด ขนถึงสามเหลี่ยมทองคำไปไม่รอด คนร้ายกระโดดน้ำหนีไปได้

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ต.อ.อนุพันธ์ กันถารัตน์ ผกก.สภ.เชียงแสน จ.เชียงราย,พ.ต.ท.กิตติภูมิ กันจินะ รอง ผกก.สส.,พ.ต.ท.อาณัติ กาวิชา รอง ผกก.(ป.) ,พ.ต.ท.พลวัฒน์ ชอบผล สวป.,พ.ต.ท.กฤตยศ สันตา สว.สส.พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง อ.เชียงแสน สภ.บ้านแซว อ.เชียงแสน เจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ทัพเจ้าตาก กองกำลังผาเมือง ตำรวจน้ำเชียงแสน,ตำรวจท่องเที่ยว,กก.ตชด.327,ทหารเรือ นรข.เชตเชียงราย ได้ตรวจยึดของกลางยาเสพติดประเภทยาบ้า ประมาณ 4,800,000 เม็ด และรถยนต์กระบะ ยี่ห้อนิสสัน สีเทา ทะเบียน จ.เชียงราย จำนวน 1 คัน

หลังจากคืนวันที่ 23 ตุลาคม ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เชียงแสน ได้รับแจ้งจากสายลับว่าจะมีการลำเลียงยาบ้ามาจากประเทศเมียนมา เข้ามายังพื้นที่ อ.เชียงแสน จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางกำลังสกัดกั้นต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบรถยนต์กระบะยี่ห้อ นิสสัน สีเทา ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้านหลังลักษณะบรรทุกสิ่งมาเป็นจำนวนมาขับออกจากโรงแรมแห่งหนึ่งมุ่งหน้าไปทางสามเหลี่ยมทองคำ หมู่บ้านสบรวก หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรงหน้าจุดบริการประชาชนสามเหลี่ยมทองคำ

อย่างไรก็ตามเมื่อรถคันดังกล่าวได้เร่งเครื่องขับฝ่าจุดตรวจจุดสกัดไปอย่างรวดเร็ว แต่ยางรถยนต์กระบะได้แตก เสียหลักเข้าไปจอดอยู่ในลานจอดรถตลาดสี่แผ่นดิน และโดยเจ้าหน้าที่สังเกตุเห็นเป็นชายรูปร่างผอมสูงได้เปิดประตูรถแล้ววิ่งหลบหนีไปยังริมฝั่งแม่น้ำโขงก่อนจะกระโดดลงแม่น้ำหลบหนีไป

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าตรวจสอบรถพบมีกระสอบฟางวางอยู่ที่บรรทุกท้ายรถและในเบาะนั่งในรถพบมีจำนวน 20 ใบ ภายในมีของกลางยาบ้าทั้งหมด 4,800,000 เม็ดดังกล่าวจึงนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เชียงแสน เพื่อดำเนินการตรวจกฎหมายต่อไป.

