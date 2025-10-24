ญาติโยมเศร้า พระออกบิณฑบาต ถูกกระบะชนมรณภาพ ขณะเดินข้ามถนนสายเอเซีย
เมื่อเวลา 05.45 น. วันที่ 24 ตุลาคม ร.ต.อ.สมัยสิทธิ์ บุญมาขอบ รองสารวัตรสอบสวน สภ.เมืองอ่างทอง ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนพระเสียชีวิต เหตุเกิดที่บริเวณถนนสายเอเชีย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง หลังได้รับแจ้งจึงรีบรุดไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลอ่างทอง และเจ้าหน้าที่อาสาป่อเต็กตึ๊ง
ในที่เกิดเหตุบริเวณริมถนนสายเอเซีย ตรงข้ามกับวัดช้าง (บ้านอิฐ) พบบาตรและย่ามพระ กองอยู่ริมถนนฟุตปาธ รองเท้าแตะ 1 ข้าง มีร่องรอยสิ่งของแตกกระจายไปทั่วบริเวณ
ที่บริเวณร่องข้างทางพบพระเสียชีวิตอยู่ข้างทาง ทราบชื่อต่อมา พระครูสังฆรักษ์ อายุ 59 ปี พระลูกวัดช้างบ้านอิฐ และห่างออกไปประมาณ 100 เมตร พบรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน 2 กณ 3361 กรุงเทพมหานคร
ส่วนคนขับขี่อยู่ในที่เกิดเหตุ (เสื้อสีแดง) ทราบชื่อต่อมา นายปิยะชัย อายุ 44 ปี เล่าให้ฟังว่า ตนเองเป็นช่างก่อสร้าง เดินทางไปดูงานก่อสร้างที่จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างทางที่เกิดเหตุนั้นไฟทางไม่ค่อยสว่าง ทำให้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนพระที่เดินข้ามถนนมาในระยะกระชั้นชิด จึงได้รีบจอดรถยนต์โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ และกู้ภัยเข้าช่วยเหลือแต่ไม่ทัน
ส่วนทางด้านญาติโยม เปิดเผยว่า ชาวบ้านรอใส่บาตรทุกเช้ามากว่า 20 ปี วันนี้ได้เกิดเหตุสลดใจขึ้นหลังจากเดินข้ามถนนสายเอเชีย ที่เป็นถนนกว้าง 8 เลน ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ และเชิญตัว นาย ปิยะชัย ไปสอบสวนขยายผลที่ สภ.เมืองอ่างทอง เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุที่สลดใจในครั้งนี้ ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป