แห่ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสรอบเก็บตก แน่นธนาคาร คิวแรกมานอนรอตั้งแต่ ตี 5
วันที่ 24 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.ชัยนาท แม้ว่าสิทธิโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ คนละครึ่งพลัส ถูกลงทะเบียนไปแล้วจนหมดทั้ง 20 ล้านสิทธิ อย่างไรก็ตามที่ธนาคารกรุงไทย สาขาอำเภอเมืองชัยนาท ในตัวเทศบาลเมืองชัยนาท ก็ยังมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการ ในการลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่นคนละครึ่งและเป๋าตัง พร้อมทั้งสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนอย่างคึกคัก จำนวนมากกว่า 200 คิว เพื่อลุ้นในรอบเก็บตกที่อาจจะมีสิทธิ ถูกตัดมาแจกจ่ายเพิ่มเติม
หลังจากที่เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ธนาคารหยุด 1 วัน ทำให้มีประชาชนมารอคิวในวันนี้มากเป็นพิเศษ โดยเสียงส่วนใหญ่บอกว่า อยากให้รัฐบาลเปิดเฟส 2 เร็วขึ้น ถ้าเป็นไปได้อยากให้เปิดก่อนสิ้นปีเพราะจะได้นำสิทธิมาใช้ซื้อของเฉลิมฉลองในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ในเทศกาลสำคัญ ซึ่งถ้ารัฐบาลทำได้ก็จะช่วยให้เศรษฐกิจภาพรวมเติบโตขึ้นได้อยางมหาศาลส่งท้ายปี2568
โดยวันนี้คิวแรกเป็นชายคนหนึ่ง ที่บอกว่า ตั้งใจตื่นตั้งแต่ 04.30น. เพื่ออาบน้ำแต่งตัวเดินทางมาที่หน้าธนาคารกรุงไทย เพื่อลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส โดยมาถึงประมาณ 05.15 น.เลยได้คิวแรก ซึ่งชายคนดังกล่าว กล่าวว่า ฝากถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ด้วยว่า อยากให้เปิดเฟส 2 ก่อนปีใหม่ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทั่วประเทศ และมั่นใจว่าโครงการคนละครึ่งพลัสจะสามารถช่วยเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้ และช่วยกระตุ้นเศรฐกิจทั้งในชุมชนและเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศด้วย