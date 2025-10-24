กระบะส่งของ หลับใน พุ่งฝ่าตลาดเช้า ชนคนยืนรอรถ ดับคาที่1 ราย
นครราชสีมา-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 06.20 น.วันที่ 24 ตุลาคม หน่วยกู้ภัย ฮุก 31 โคราช ลูกข่ายจุดจอหอ ได้รับแจ้งเหตุกระบะตู้ทึบ ชนคนเดินเท้า ที่บริเวณริมถนนสุรนารายณ์ ด้านหน้าตลาดอาร์ไนท์ ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา จึงจัดทีมกู้ชีพกู้ภัย พร้อมด้วยรถพยาบาล รุดไปที่เกิดเหตุเพื่อให้ความช่วยเหลือ
โดยจุดเกิดเหตุ พบ รถยนต์กระบะตู้ทึบสีขาว ทะเบียน นครราชสีมา สภาพด้านหน้าพังยับ และพบร่างผู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นหญิง อายุ 70 ปี ชาว จ.นครราชสีมา (ขอสงวนชื่อ) นอนหมดสติอยู่ที่พื้นห่างจากหน้ารถกระบะตู้ทึบไปไม่ถึงครึ่งเมตร ตรวจสอบพบว่า ชีพจรอ่อน ไม่รู้สึกตัว มีบาดแผลตามร่างกายหลายจุด กู้ชีพฯ จึงเร่ง CPR ปั๊มหัวใจยื้อชีวิต โดยมีทีมแพทย์ฉุกเฉินจาก รพ.มหาราชนครราชสีมา ร่วมตรวจสอบช่วยเหลือ แต่ผู้บาดเจ็บได้รับบาดเจ็บสาหัส อาการวิกฤติ และทนพิษบาดแผลไม่ไหว จึงได้เสียชีวิตลงอย่างรวดเร็วในที่เกิดเหตุ
ผู้สื่อข่าวจึงสอบถามแม่ค้ารายหนึ่ง (ขอสงวนชื่อ) ที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุและเห็นเหตุการณ์ บอกว่า ช่วงเวลาเกิดเหตุประมาณ 06.30 น. ตนกำลังจัดร้านเพื่อเตรียมจะขายของ แต่ในระหว่างจัดร้านอยู่นั้น ก็ได้ยินเสียงดังปั้ง พอหันกลับไปดูก็เห็นรถกระบะตู้ทึบพุ่งเข้ามาที่ร้าน โดยมีร่างผู้เสียชีวิตถูกอัดติดบริเวณหน้ารถมาด้วย ตนจึงเตรียมจะวิ่งหนีไปหลบที่คูน้ำใกล้ๆ
จากนั้น รถก็จอดนิ่งสนิท และเห็นร่างผู้เสียชีวิตตกลงมาจากหน้ารถ ซึ่งมีประชาชนที่มาจับจ่ายตลาด โทร.แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ก็ช่วยไม่ทัน ได้เสียชีวิตลงแล้ว คาดว่า คนขับรถกระบะตู้ทึบน่าจะหลับใน จึงทำให้รถเสียหลักมาพุ่งชนคนเดินเท้าที่กำลังยืนรอรถอยู่ที่ศาลาริมทางจนเสียชีวิต และจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตนรู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก แต่ก็ถือว่าโชคดีที่มีผู้เสียชีวิตแค่รายเดียว เพราะปกติที่ศาลารอรถในช่วงเช้า จะมีประชาชนและเด็กนักเรียนมารอขึ้นรถอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมคนที่มารอรถจึงค่อนข้างน้อย แต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุ มีผู้เสียชีวิตดังกล่าว
และเมื่อตรวจสอบเพิ่มเติม พบร่องรอยของล้อรถกระบะตู้ทึบมีรอบพุ่งชนลากยาวอยู่บนถนน และพบศาลารอรถริมทาง ถูกชนจนพังเสียหายลงมาทั้งหลัง นอกจากนี้ ยังพบรถเข็นของแม่ค้าที่จอดทิ้งไว้ริมทาง ก็ถูกชนพังเสียหายไปด้วยอีกหนึ่งคัน ทั้งนี้ ร้อยเวร สภ.จอหอ ได้สอบปากคำคนขับกระบะเบื้องต้นทราบว่า ได้ขับรถกระบะตู้ทึบไปส่งของที่ จ.ชัยภูมิ กับเพื่อนคนงานอีกคน และจะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครราชสีมา เพื่อออกเวรเปลี่ยนรอบ แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเกิดหลับใน จึงเสียการควบคุมรถ ทำให้รถเสียหลักออกจากถนน ไปพุ่งไปชนศาลาริมทางจนพังหักลงมาทั้งหลัง และยังชนผู้เสียชีวิตที่กำลังยืนรอรถอย่างจัง จนอัดร่างติดไปกับหน้ารถด้วยดังกล่าว
ซึ่งเจ้าหน้าที่ฯ จะได้ประสานติดต่อแจ้งญาติผู้เสยชีวิตให้ทราบ และนำตัวคนขับกระบะฯ ไปสอบปากคำอย่างละเอียดที่ สภ.จอหอ พร้อมกับตรวจสอบกล้องวงจรปิดและรวบรวมหลักฐานจุดเกิดเหตุ เพื่อนำไปประกอบสำนวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนร่างผู้เสียชีวิตได้ให้นำส่ง รพ.มหาราชฯ เพื่อให้แพทย์นิติเวชชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนตามขั้นตอน ก่อนให้ญาติติดต่อขอรับศพนำกลับไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนาต่อไป