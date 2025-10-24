พบศพหนุ่มเมียนมา ดับปริศนากลางป่ามัน เมียร่ำไห้พบร่างผัว คาดถูกลวงมาฆ่า

พบศพหนุ่มเมียนมา ดับปริศนากลางป่ามัน เมียร่ำไห้พบร่างผัว คาดถูกลวงมาฆาตกรรม
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 24 ตุลาคม พนักงานสอบสวนสบภัยได้รับแจ้งเหตุพบศพผู้เสียชีวิตภายในป่ามัน หลังจากที่รับแจ้งจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานพร้อมด้วยอาสาสมัครกู้ภัยร่วมกตัญญูลงทำการตรวจสอบ
จุดที่ได้รับแจ้งอยู่บริเวณป่ามันในพื้นที่บ้านมาบป่าตอง พื้นที่หมู่ 12 ตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี เบื้องต้นพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย ลักษณะนอนคว่ำหน้าสวมใส่เสื้อแขนสั้นสีดำกางเกงสีดำ บริเวณข้อมือมีลักษณะถูกมัดไว้ด้วยลวด ส่วนบริเวณด้านแผ่นหลังพบบาดแผลลักษณะถูกของมีคมแทงหลายจุด เบื้องต้นคาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 วันเนื่องจากลักษณะศพเริ่มมีกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งไปทั่วบริเวณและมีแมลงวันตอม
ทั้งนี้พบว่าบริเวณที่ร่างผู้เสียชีวิตเป็นป่ามันขนาดใหญ่และอยู่ติดกับป่ายูคาลิปตัสซึ่งเป็นพื้นที่เปลี่ยว
จากการสอบถามพันตำรวจเอก ทวี กิตติวิริยะกุล ผกก.สภ.ระเบาะไผ่ ได้ให้ข้อมูลว่าเบื้องต้นได้รับแจ้งก่อนเวลา 08.00 น. ของวันนี้ว่ามีการพบศพชายไม่ทราบชื่อและสัญชาติ มีร่องรอยการถูกมัดบริเวณแขนด้านหน้าพร้อมทั้งมีร่องรอยของมีคมถูกแทงบริเวณด้านหลังหลายแผล เบื้องต้นคาดว่าทางผู้เสียชีวิตน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ 2 วัน ส่วนแนวทางการสืบสวนเบื้องต้นจะต้องพิสูจน์ทราบก่อนว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นใครและมีสัญชาติไทยหรือเปล่า ส่วนที่ สภ.ระเบาะไผ่ ก็ยังไม่มีใครมาแจ้งว่ามีผู้สูญหายภายในพื้นที่
ส่วนทางด้าน นายวัฒนศักดิ์ พูนเพิ่ม เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยร่วมกตัญญู กล่าวเพิ่มเติมว่า ตอนที่เข้าไปตรวจสอบหลังจากที่ได้รับแจ้งพบว่าศพมีลักษณะนอนคว่ำหน้า ใส่กางเกงขาสั้นเสื้อสีดำผมสั้น บริเวณข้อมือมีลวดผูกมัดไว้ ส่วนบริเวณด้านหลังมีลักษณะเหมือนของมีคมแทง ส่วนบริเวณด้านข้างมีลักษณะไส้ไหลออกมา
ต่อมาเมื่อเวลา 09.30 น. ได้มีภรรยาซึ่งเป็นแรงงานชาวเมียนมา ของผู้สูญหายเดินทางมาบริเวณจุดเกิดเหตุ เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พยายามสอบถามโดยมีล่ามแปลให้ โดยทางด้านภรรยาของผู้สูญหายให้ข้อมูลว่าผู้สูญหายได้หายไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมี มิสเตอร์ก.ซึ่งเป็นแรงงานชาวเมียนมา ด้วยการโทรศัพท์ให้ไปหา จากนั้นทางสามีและมิสเตอร์กูได้หายไป เบื้องต้นได้ไปแจ้งความว่าสามีสูญหายไว้ที่สภ.ศรีมหาโพธิเมื่อวันที่ 21 ตุลาคมที่ผ่านมา
ล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สภ.ระเบาะไผ่ เข้าไปทำการตรวจพลิกศพร่างผู้เสียชีวิต พร้อมทั้งได้เชิญตัวทางฝั่งภรรยาเข้าไปดู ซึ่งหลังจากที่ทางฝั่งภรรยาเข้าไปพบร่างผู้เสียชีวิตแล้วถึงกับร้องไห้วิ่งออกมาจากจุดเกิดเหตุ
โดยมีทางน้องชายและแรงงานชาวเมียนมาที่เดินทางมาดูจุดเกิดเหตุก็ต่างพากันร้องไห้หลังจากทราบว่าเป็นร่างของแรงงานชาวเมียนมาที่สูญหายไป ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรีบเข้าไปปลอบก่อนเชิญตัวมาทำการสอบสวนที่สภ. ระเบาะไผ่
จากการสอบถามมิสเตอร์ทู ซึ่งเป็นล่ามได้ให้ข้อมูลว่าวันที่เกิดเหตุคือวันที่ 21 ทางด้าน มิสเตอร์ก. ซึ่งเป็นแรงงานชาวเมียนมาและเป็นเพื่อนกันกับผู้สูญหายได้โทรศัพท์มาให้ทางเมียผู้สูญหาย ให้เอาเงินไปให้ 50,000 บาท ถ้าไม่ได้เงิน 50,000 บาทจะฆ่าให้ตาย ซึ่งหลังจากวันนั้นก็ไม่สามารถติดต่อกับทาง มิสเตอร์ก. คนที่โทรมาหาได้
เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ระเบาะไผ่ คาดว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นน่าจะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาส่วนตัว และเรื่องเงิน พร้อมทั้งจะเร่งติดตามตัวมิสเตอร์กู ผู้ต้องสงสัยมาทำการสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไ