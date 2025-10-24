แม่บ้านร.ร.เอกชนดังโคราช นั่งศาลารอรถประจำทาง หนุ่ม 18 หลับในขับกระบะตู้ทึบพุ่งชนดับสลด
เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 24 ตุลาคม ร.ต.อ.สันติภาพ พลสว่าง รองสารวัตรสอบสวน สภ.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถชนกันบริเวณหน้าตลาดอาร์ไนท์ ต.โคกสูง อ.เมือง จึงรุดไปตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุอยู่ช่วงหลักกิโลเมตร 222+525 บนทางหลวงหมายเลข 205 ถ.สุรนารายณ์ พบรถกระบะตู้ทึบ เลขทะเบียน ยธ 9167 นครราชสีมา เสียหลักพุ่งชนศาลารอรถประจำทางด้านขาเข้าเขตเมือง นครราชสีมา บนไหล่ทางมีร่าง นางสำเนียง อายุ 69 ปี สภาพหมดสติ สัญญาณชีพอ่อนและตามร่างกายมีบาดแผลหลายแห่ง
อาสาสมัครหน่วยกู้ชีพฮุก.31 นครราชสีมา จุด ต.จอหอ ได้ช่วยเหลือซีพีอาร์หรือปฐมพยาบาลฟื้นคืนชีพ แต่ไม่มีอาการตอบสนองแต่อย่างใด ในที่เกิดเหตุพบชายไทยวัยรุ่นแสดงตัวเป็นผู้ขับขี่รถยนต์คันเกิดเหตุ คือนายกรกช อายุ 18 ปี
จากการสอบสวนทราบว่า นายกรกชขับรถจาก จ.ชัยภูมิ ไปส่งสินค้าที่ตลาดไท จ.ปทุมธานี อ้างพักผ่อนไม่เพียงพอ ทำให้เกิดหลับในเป็นสาเหตุให้รถเสียหลักพุ่งชนศาลา ซึ่งมีนางสำเนียงนั่งรอรถประจำทาง เพื่อเดินทางไปทำงานเป็นแม่บ้านของโรงเรียนเอกชนชื่อดังโคราช
เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวนายกรกช ผู้ขับขี่ไปตรวจหาแอลกอฮอล์และสารเสพติดในร่างกายพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและทรัพย์สินทางราชการเสียหาย