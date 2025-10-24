สุวัจน์ ลั่นกลอง เปิดงานเทศกาลกินเจโคราชปีที่ 19 หนุนท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ

สุวัจน์ ลั่นกลอง เปิดงานเทศกาลกินเจโคราชปีที่ 19 ยิ่งใหญ่ หนุนท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจโคราชต่อเนื่อง
เมื่อเวลา 08.29 น. วันที่ 24 ตุลาคม ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานพิธีอัญเชิญประทับทรงเทพเจ้าแห่รอบเมืองโคราช (อิ้วเก้ง) ในเทศกาลถือศีลกินเจโคราช ประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมไทย–จีนถือศีลกินเจโคราช ระหว่างวันที่ 21–29 ตุลาคม 2568 รวม 9 วัน แห่งบุญบารมี ภายใต้แนวคิด “หนึ่งมื้อทานเจ หมื่นชีวิตรอดตาย”
ภายในงานมี นายเทวัญ ลิปพัลลภ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา, นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา, นายวัชรพล โตมรศักดิ์ รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา, นายภิญโญ วัจนศิริเสถียร ประธานชมรมไทย–จีนถือศีลกินเจโคราช พร้อมด้วยขบวนแห่เทพเจ้าจีนกว่า 23 ขบวน เคลื่อนผ่านเส้นทางสำคัญทั่วเขตเมืองนครราชสีมา เพื่อให้ประชาชนและชาวไทยเชื้อสายจีนได้ร่วมสักการะ บูชา และขอพรเสริมสิริมงคลแก่ชีวิตตลอดปี
นายสุวัจน์ กล่าวในพิธีเปิดว่า เทศกาลถือศีลกินเจโคราชเป็นประเพณีอันดีงามที่ดำเนินต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 และจัดได้ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปี โดยความร่วมมือของชมรมไทย–จีนถือศีลกินเจโคราช เทศบาลนครนครราชสีมา และศาลเจ้ากว่า 30 แห่ง ซึ่งนอกจากจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมการรักษากายใจให้บริสุทธิ์แล้ว ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดให้คึกคัก
“ในช่วงต่อไป จังหวัดนครราชสีมายังมีงานใหญ่ เช่น งานลอยกระทง ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ ที่จะช่วยสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวต่อเนื่อง เชื่อว่าจะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันส่งเสริม เพราะการท่องเที่ยวมีผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศ ถ้าทุกจังหวัดได้ร่วมกันจัดดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น การเชิญชวนคนไทยไปเที่ยวทั้งเมืองหลัก เมืองรอง ก็จะช่วยให้ภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศคึกคักเพิ่มมากขึ้น” นายสุวัจน์ กล่าว