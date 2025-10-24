ไฟไหม้บ้านอดีตผู้ใหญ่บ้านกลางเมืองลำพูน วอดทั้งหลัง คาดเสียหาย 6 แสนบาท จนท.เร่งหาสาเหตุ
เมื่อเวลา 10.45 น. วันที่ 24 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน ได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่บ้านหลุก หมู่ที่ 8 ต.เหมืองง่า ไฟกำลังลุกไหม้อย่างรุนแรงบริเวณตัวบ้านชั้นครึ่ง จึงแจ้งไปยังสถานีดับเพลิงเทศบาลใกล้เคียงพร้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่รีบเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อควบคุมเพลิง
เมื่อถึงจุดเกิดเหตุพบว่าบ้านต้นเพลิงเป็นบ้านชั้นครึ่ง ด้านล่างเป็นปูนด้านบนเป็นไม้ที่ต่อยาวจากตึกมาอีกส่วนหนึ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เจ้าบ้านชื่อ นายเช็นต์ อายุ 75 ปี อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ต.เหมืองง่า ขณะเกิดเหตุเจ้าของบ้านพร้อมภรรยาอยู่ในบ้านและวิ่งหนีออกมาได้ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ทั้งของเทศบาลตำบลเหมืองง่า ตำบลอุโมงค์ ได้ร่วมกันระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิงที่กำลังลุกไหม้อย่างหนัก ใช้เวลากว่า 30 นาที จึงควบคุมเพลิงไว้ได้ แต่ไฟได้ไหม้บ้านเสียหายหมดทั้งหลัง ทรัพย์สินไม่สามารถขนออกมาได้ทันทำให้ได้รับความเสียหายจำนวนมาก มีทั้งรถยนต์บรรทุกชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง 1 คัน จักรยานยนต์ 1 คัน รถจักรยาน 1 คัน เครื่องใช้ไฟฟ้า ข้าวของเครื่องใช้อื่นๆอีกจำนวนมาก
จากการสอบถามนายเซ็นต์ เจ้าของบ้าน บอกว่า ขณะเกิดเหตุตนเองกับภรรยาได้นอนอยู่ภายในห้องด้านล่างข้างกับตัวบ้านที่ไฟไหม้ พอดีได้ยินเสียงเพื่อบ้านตะโกนเรียกจึงสะดุ้งตื่นมาพร้อมกับกลิ่นเหม็นไหม้และมีควันไฟคละคลุ้ง จึงบอกภรรยาแล้วรีบวิ่งออกมา เป็นขณะที่ไฟกำลังลุกไหม้ตัวบ้านไม้ชั้นบนลามลงมาด้านล่าง เพื่อบ้านเห็นเข้าจึงตะโกนเรียกตนเองเคราะห์ดีที่เพื่อบ้านเห็นก่อนจึงเรียกจนรู้สึกตัวรอดตายหวุดหวิด
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมแจ้ง พิสูจน์หลักฐานเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไป ส่วนมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 5-6 แสนบาท
