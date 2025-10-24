สแกมเมอร์เคเคปาร์คหนีตาย หลังพม่าปราบหนัก ทิ้งข้าวของเกลื่อน ลุยน้ำทะลักแม่สอดอีก 42 คน

เปิดภาพกลุ่มสแกมเมอร์เคเคปาร์คหนีตาย หลังทหารเมียนมาปราบหนักทิ้งรถและข้าวของเกลื่อน ลุยน้ำทะลักแม่สอด ล่าสุดอินเดีย และชาติอื่นๆ อีก 42 คน
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ที่ จ.ตาก ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการปฏิบัติการกวาดล้างของทหารเมียนมาในพื้นที่สแกมเมอร์ เมืองเคเคปาร์ค อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม ซึ่งชี้ให้เห็นถึงการแตกตื่นหนีตายอย่างไม่คิดชีวิตของกลุ่มพนักงาน ลูกจ้าง และผู้ประกอบการ ในพื้นที่ที่มีข้าวกระจัดกระจายทั้ง โต๊ะ เก้าอี้ พร้อมรถยนต์พาหนะจอดทิ้งไว้ ขณะที่การหนีออกมาของชาวต่างชาติยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดกลางดึกที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู กองกำลังนเรศวร พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน บ้านริมเมย หมู่ 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด พบชาวต่างชาติหนีข้ามแดนจากฝั่ง จ.เมียวดี เข้ามาช่องทางธรรมชาติ รวมจำนวน 42 คน แยกเป็น ชาวอินเดีย จำนวน 27 คน เอธิโอเปีย 12 คน และเวียดนาม 3 คน ในจำนวนนี้พบว่ามีชายชาวเอธิโอเปีย วัย 26 ปี มีอาการป่วย เพื่อนต้องช่วยพยุงหนีข้ามแดนมาฝั่งไทยก่อนจะหมดสติ เจ้าหน้าที่ต้องเรียกรถพยาบาลเพื่อส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน จากการสอบถามเพื่อนเผยว่า มีประวัติถูกทำร้ายด้วยการใช้กระบองไฟฟ้าชอร์ตตามลำตัวในระหว่างทำงานในพื้นที่สแกมเมอร์ฝั่งเมียนมา
สำหรับชาวต่างชาติที่ทะลักข้ามแดนเข้ามายังอำเภอแม่สอด มีกว่า 837 คนแล้ว พบว่าส่วนใหญ่เป็นชาวอินเดียกว่า 300 คน รองลงมาคือจีน กว่า 130 คน และสัญชาติอื่นๆ ขณะที่ยังคงมีแนวโน้มที่ชาวต่างชาติจะทะลักข้ามแดนมาเพิ่ม ทำให้ช่วงนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงต้องจัดกำลังพลเฝ้าระวังตลอดแนวชายแดน