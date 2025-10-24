ดอยผ้าห่มปก-ดอยอินทนนท์ อุณหภูมิ 11 องศาฯ ส่งสัญญาณต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน เช้าวันที่สองของฤดูหนาว บรรยากาศการท่องเที่ยวที่ยอดดอยผ้าห่มปก ลานกางเต็นท์อ่างขาง (ม่อนสน), ลานกางเต็นท์บ้านเล็กในป่าใหญ่ เริ่มคึกคัก โดยอุณหภูมิที่ยอดดอยเช้านี้วัดได้เพียง 11 องศาเซลเซียส มีนักท่องเที่ยวแห่ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวและชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าค่อนข้างคึกคัก
โดยทางอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก จัดเตรียมพื้นที่รองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างคืน ทั้งพื้นที่กางเต็นท์และบริการเช่าเต็นท์ โดยคิดค่าบริการนำเต็นท์มาเองคนละ 30 บาท เช่าเต็นท์หลังละ 225 บาท พร้อมอุปกรณ์เสริมให้เช่าเพิ่มเติม เช่น ผ้าห่ม หมอน และแผ่นรองนอน เริ่มต้นชิ้นละ 10–30 บาท ส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าพื้นที่อุทยานฯ ต้องชำระค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน ผู้ใหญ่ชาวไทย 60 บาท เด็ก 30 บาท ชาวต่างชาติผู้ใหญ่ 300 บาท เด็ก 150 บาท ส่วนยานพาหนะ รถจักรยานยนต์คิดค่าบริการ 20 บาท และรถยนต์ 30 บาท
ซึ่งนับจากนี้ นอกจากอากาศที่จะหนาวเย็นลงเรื่อยๆ พื้นที่แห่งนี้จะสามารถมองเห็นพระอาทิตย์โผล่พ้นขึ้นเหนือขอบฟ้า ภาพแสงสีทองตัดกับไอหมอกบางๆ ที่ลอยคลุมเหนือทิวเขาอย่างสวยงาม สร้างความประทับใจและเพิ่มความสดชื่นให้ผู้มาเยือนได้สูดอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอด
ส่วนทางด้านดอยอินทนนท์ บรรยากาศเช้านี้ อุ่นขึ้นเล็กน้อยจากวานนี้ โดยยอดดอยและกิ่วแม่ปานอากาศปิด หมอกลงหนาจัด มีฝนเล็กน้อย คุณภาพอากาศดีมาก อุณหภูมิต่ำสุดยอดดอย 11 องศาเซลเซียส จุดชมวิวกิ่วแม่ปาน 13 องศาเซลเซียส และบริเวณที่ทำการ 18 องศาเซลเซียส จำนวนนักท่องเที่ยวเริ่มหนาแน่นขึ้น เนื่องจากอยู่ในช่วงหนุดพักผ่อน 4 วันติดต่อกัน