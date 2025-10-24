สาวกดเงิน ATM ได้งูแถม โทรตามตร.ช่วย ก่อนหยิบออกมาได้แค่ร้อยเดียว ที่เหลือเข้าตู้ ไปพร้อมกับงู

พยาบาลสาวกดเงิน ATM ได้งูแถม ไม่กล้าหยิบโทรตำรวจช่วยเหลือ ก่อนหยิบออกมาได้แค่ร้อยเดียว ที่เหลือคืนเข้าไปพร้อมกับงู จนท.ตำรวจคาดว่าเป็นกะปะที่มีพิษ ก่อนประสานธนาคารเจ้าของตู้ให้เข้ามาตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยและงดใช้ตู้ชั่วคราว
สุรินทร์-เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2568 ผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลคลิปจากเพจคนสุรินทร์ทำดีว่า เมื่อเวลา 09.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลำดวน อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ ได้รับแจ้งเหตุจากประชาชนรายหนึ่งในเขตเทศบาลลำดวนสุรพินท์ว่า พบงูไม่ทราบชนิดอยู่ในตู้ ATM ธนาคารแห่งหนึ่ง ขณะกดเงิน จึงไม่กล้าหยิบเงินออกจากช่องรับเงิน หลังรับแจ้งจึงลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.สุธี ศรีพรหม ผกก.สภ.ลำดวน, พ.ต.ต.บุญลือ ม่วงศรี สวป.สภ.ลำดวน
ที่เกิดเหตุพบหญิงสาวผู้แจ้งเป็นผู้ช่วยพยาบาล รพ.ลำดวน อ.ลำดวน กำลังยืนรอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ด้วยความตื่นตระหนกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากการสอบถามทราบว่า ขณะที่กำลังกดเงินจากตู้ ATM เพื่อถอนเงินไปช่วยงาน และขณะที่ทำรายการถอนเงินจนเสร็จขั้นตอน กำลังจะหยิบเงินจากช่องจ่ายเงินนั้น ปรากฏว่ามีงูชนิดหนึ่งออกมาพร้อมเงิน ตนตกใจมากจึงไม่กล้าหยิบเงินที่ออกมาจากตู้ และรีบถอยหนีออกมา จนกระทั่งช่องจ่ายเงินปิดคืนโดยอัตโนมัติ ทำให้ไม่สามารถหยิบเงินที่กดจำนวน 900 บาท ออกมาจากตู้ได้ พอตั้งสติได้จึงรีบโทรแจ้งตำรวจ สภ.ลำดวน ให้มาช่วยเหลือดังกล่าว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ลำดวน ได้ตรวจสอบช่องรับเงินพบมีเงินแบงก์ร้อยคาอยู่ แต่สามารถดึงเงินออกมาได้แค่ร้อยเดียวที่เหลือกลับเข้าไปคืนพร้อมกับงู โดย จนท.ตำรวจบอกว่าตามที่เห็นคาดว่าน่าจะเป็นงูกะปะซึ่งเป็นงูมีพิษอีกชนิดหนึ่ง ก่อนจะได้ประสานทางธนาคารเจ้าของตู้มาทำการเปิดตู้ตรวจสอบทั้งงูและเงินที่กดแล้วกลับเข้าไปคืนพร้อมกับงู และช่วงระหว่างรอการตรวจสอบความชัดเจน ให้งดใช้ตู้ชั่วคราวไว้ก่อน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน
ทั้งนี้ตามข้อมูลอ้างอิง งูกะปะ (Malayan pit viper) เป็นงูพิษที่มีพิษอันตรายต่อระบบเลือด มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Calloselasma rhodostoma จัดเป็นงูเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่อยู่ในสกุล Calloselasma โดยไม่มีชนิดย่อย ที่อยู่ในวงศ์งูแมวเซา (Viperidae) พบกระจายพันธุ์ทั่วไปในภูมิภาคอินโดจีนไปจนถึงแหลมมลายู สำหรับในประเทศไทยพบได้ทั่วทุกภาค แต่จะพบมากที่สุดในภาคใต้ เป็นงูที่ปรับตัวให้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการทำเกษตรกรรม เช่น สวนยางพาราหรือสวนปาล์มน้ำมัน จึงมักจะมีผู้ถูกกัดอยู่บ่อยๆ นับเป็นงูพิษที่มีอันตรายต่อมนุษย์มากที่สุดที่พบในประเทศไทย
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุดว่า พ.ต.อ.สุธี ศรีพรหม ผกก.สภ.ลำดวน ว่า เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ธนาคารเจ้าของตู้ ATM พร้อมด้วย จนท.ตำรวจ สภ.ลำดวน ได้มาทำการเปิดตู้ตรวจสอบหางูอย่างละเอียดแล้ว ไม่พบงูอยู่ภายในตู้แต่อย่างใด คาดว่าน่าจะออกไปก่อนหน้าที่ จนท.จะมาถึงแล้ว ส่วนเงินที่กดแล้วได้ไม่ครบ ทางธนาคารจะได้ประสานก็กับทางเจ้าของบัตรดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป