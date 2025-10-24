จ่อออกหมายเรียก ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง รับทราบข้อหา หลังผู้ว่าฯนนท์ แจ้งความปลอมลายเซ็นคนอื่นยื่นจดมูลนิธิ
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 24 ตุลาคม นายเสฎฐวุฒิ คีรีพอน นิติกรชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายอำนาจจาก นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เดินทางเข้าแจ้งความกับ พ.ต.ท.สมอาจ หมั่นอุตส่าห์ รอง ผกก.สอบสวน สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เพื่อดำเนินคดีกับ น.ส.ชลิดา พะละมาตย์ หรือต้นอ้อ เป็นหนึ่ง ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่ง หลังถูก น.ส.วิไลลักษณ์ ไชยชาญ กรรมการมูลนิธิเป็นหนึ่ง เข้าแจ้งความดำเนินเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม67 ในคดีอาญาที่ 760/2567 ว่า น.ส.ชลิดา หรือ ต้นอ้อ ผู้ถูกกล่าวหาได้ปลอมลายมือชื่อของ น.ส.วิไลลักษณ์เพื่อไปยื่นจดทะเบียนมูลนิธิเป็นหนึ่งที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง โดยที่ น.ส.วิไลลักษณ์ให้การยืนยันว่าไม่เคยยินยอมให้ น.ส.ชนิดา หรือต้นอ้อ ลงลายมือชื่อแทนแต่อย่างไร ซึ่งต่อมาทาง น.ส.ชลิดา หรือต้นอ้อ ได้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง ยืนยันว่าตนได้รับความยินยอมให้ใช้ลายมือชื่อของ น.ส.วิไลลักษณ์ในการนำชื่อไปจดทะเบียนมูลนิธิเป็นหนึ่งเช่นกัน
ทำให้ต่อมาทางพนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทองได้ทำหนังสือถึงนายทะเบียนจังหวัดนนทบุรี ว่าเจ้าหน้าที่ที่รับจดแจ้งทะเบียนให้กับมูลนิธิเป็นหนึ่ง ได้รับความเสียหายเกี่ยวกับการปลอมและใช้เอกสารหรือไม่ ทำให้ต่อมานายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะนายทะเบียนจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ทางนิติกรชำนาญการของทางฝ่ายปกครองจังหวัดดำเนินการตรวจสอบในข้อเท็จจริงดังกล่าวเกี่ยวกับการปลอมแปลงลายมือชื่อผู้อื่นมาจดทะเบียนมูลนิธิเป็นหนึ่ง แล้วพบว่ามีการนำเอาลายเซ็นของผู้อื่นมาใช้จดทะเบียนโดยไม่ถูกต้อง และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของชื่อ ซึ่งมีความผิดทางอาญาฐานปลอมแปลงเอกสาร และยังมีโทษทางกฎหมายตามประเภทของเอกสารที่ถูกปลอมแปลง เช่น ปลอมเอกสารทั่วไป (มาตรา 264) มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากเป็นเอกสารสิทธิหรือเอกสารราชการ (มาตรา 265) จะมีโทษหนักขึ้น คือ จำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาท
ซึ่งต่อมาพบว่ามีการนำลายมือชื่อผู้อื่นมาใช้จดทะเบียนมูลนิธิจริง ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีในฐานะนายทะเบียนจังหวัดนนทบุรีจึงเป็นผู้เสียหายจากการแอบอ้างนำลายเซ็นชื่อผู้อื่นมาใช้จดทะเบียนมูลนิธิ จึงมอบหมายให้นายเสฎฐวุฒิ คีรีพอน นิติกรชำนาญการ ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี เข้าแจ้งความดำเนินกับ น.ส.ชนิดา หรือต้นอ้อ ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งในวันนี้ พร้อมกับเตรียมร้องต่อศาลแขวงจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้เพิกถอนใบทะเบียนของมูลนิธิเป็นหนึ่งต่อไป
พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.บางบัวทอง กล่าวว่า หลังนิติกรฝ่ายปกครองจังหวัดนนทบุรีได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่นำลายเซ็นปลอมของผู้อื่นมาใช้ยื่นจดทะเบียนมูลนิธิแล้ว ทางพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวในความผิดฐานปลอมรายชื่อและใช้เอกสารปลอมในการยื่นจดทะเบียนมูลนิธิต่อไป ส่วนเรื่องการเสนอยกเลิกทะเบียนมูลนิธิดังกล่าวเป็นอำนาจของทางผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะมอบหมายให้ทางนิติกรฝ่ายปกครองจังหวัดดำเนินการต่อไป