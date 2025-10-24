วิสาหกิจชุมชนโกโก้ระนอง
จัดอบรมหลักสูตรสปา
หนุนท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ที่ วิสาหกิจชุมชนโกโก้ระนอง หมู่ 1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการจุดประกายนวัตกรรมไทยในภาคใต้ตอนบน (Upper Southern Spark) ด้วยการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ โดยได้มอบหมายให้โรงเรียนสอนนวดบ้านตาล ไฮ-เลเวล เวลเนส เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม โดยมีเข้าฝึกอบรมจำนวน 10 คน
อัจจนา หอมละออ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนสอนนวดบ้านตาล ไฮ-เลเวล เวลเนส กล่าวว่า ทางโรงเรียนบ้านตาลฯ ได้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขโดยถูกต้อง ในการจัดฝึกอบรมให้กับบุคคล หรือกลุ่มต่างๆ ซึ่งโครงการในครั้งนี้เป็นงบของ sec ที่พัฒนาพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้ทุนสนับสนุนแก่วิสาหกิจชุมชนโกโก้ระนอง ในการพัฒนาบุคลากรหลักสูตรผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ และการจัดทำระบบเวลเนส เพราะจังหวัดระนองถูกปักหมุดมาในเรื่องของสปาและเวลเนส
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติจึงมองเห็นความสำคัญที่จะพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นในหลักสูตรสปาเพื่อเชื่อมโยงกับ sec ในการขับเคลื่อนกำลังพลในการก้าวสู่วงการสุขภาพ เพราะมุ่งเป้าให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งของโลกในด้านบริการและสุขภาพ ซึ่งนวดไทยและสปาจะมีการผลักดันให้ไปขึ้นสู่ยูเนสโก โดยวิสาหกิจชุมชนโกโก้ระนองได้รับคัดเลือก เนื่องจากมีศักยภาพทั้งด้านอาหารเพื่อสุขภาพ ทั้งเครื่องดื่มโกโก้และอาหารที่มีส่วนผสมของโกโก้ทั้งหมด ซึ่งเชื่อมโยงไปยังสปาที่มีการนำโกโก้มาใช้ในขั้นตอนต่างๆ ด้วย โดยโกโก้นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง เราสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้านเสริมความงามหรือ cosmetic โดยเฉพาะบัตเตอร์โกโก้ที่สามารถนำมาทำเป็นครีมบำรุงผิว ครีมกันแดด หรือลิปสติกได้ ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าให้สูงขึ้นได้ต่อไปในอนาคต
อัจจนากล่าวต่อว่า โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้จะเป็นหลักสูตรผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ ทั้งนวดไทย น้ำมัน และสปาเท้า ลดกระชับสัดส่วน ขัดผิว นวดหน้า ซึ่งเป็นหลักสูตรใหญ่ อะไรที่เกี่ยวกับน้ำก็จะอยู่ในหมวดของสปาทั้งหมด ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะจบหลักสูตรผู้ให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ จะได้รับใบประกาศนียบัตรทั้งไทยและอังกฤษ สามารถขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ทั่วประเทศ รวมถึงยังสามารถไปสมัครงานกับสถานประกอบการต่างๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับรองได้อีกด้วย
โศจิรัตน์ ไหมยวน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโกโก้ระนอง กล่าวว่า การนำเอาสปามาผสมผสานกับโกโก้ที่มีอยู่แล้ว เป็นการต่อยอดกับชุมชนและท้องถิ่น โดยมีการนำชาวบ้านมาร่วมกับกลุ่มในการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนและมองถึงความยั่งยืนต่อไปในอนาคต เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้จะมีนักท่องเที่ยวและกลุ่มต่างๆ เข้ามาท่องเที่ยวหรือศึกษาดูงานเป็นประจำ การเชื่อมโยงกลุ่มนวดหรือบำบัดเข้ามา เป็นการต่อยอดและขยายผลได้เป็นอย่างดี อีกทั้งการอบรมหลักสูตรสปายังเป็นการเพิ่มศักยภาพและเพิ่มมูลค่าของการให้บริการที่มากกว่าเดิม อีกทั้งสถานที่แห่งนี้มีความเป็นธรรมชาติทั้งสายน้ำและป่าไม้ซึ่งผู้คนปัจจุบันมีความโหยหามากขึ้น
จันทร์จิรา สกุลนิยมรัฐ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม กล่าวว่า ตนเองประกอบอาชีพเป็นหมอนวดอิสระ การได้เข้ามาฝึกอบรมหลักสูตรสปาในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดและฝึกอาชีพให้กับตัวเองและกลุ่มแม่บ้าน เพราะผู้ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของจังหวัดระนอง ซึ่งตนมองว่าสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับกลุ่มแม่บ้านได้อีกทางหนึ่งด้วย
นายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ซึ่งได้เดินทางมาเยี่ยมโครงการและเข้ารับบริการสปาขัดเท้า กล่าวว่า จังหวัดระนองมีทิศทางชัดเจนในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การจัดอบรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีและต่อยอดให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง ที่นี่เป็นแหล่งผลิตโกโก้ที่นำมาทำเป็นทั้งเครื่องดื่มและอาหารอย่างหลากหลาย รวมถึงนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของการทำสปาด้วย ซึ่งมองว่าควรจะต่อยอดและขยายออกไปหลายๆ แห่งตามชุมชนต่างๆ โดยในวันนี้ได้มีโอกาสทำสปาเท้าและดื่มน้ำสกัดจากเมล็ดโกโก้ ทำให้ได้รับทั้งความอร่อยและความผ่อนคลายไปพร้อมๆ กัน จึงอยากเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวได้แวะมาลองใช้บริการกันด้วย