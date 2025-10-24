เกษตรกรต้นแบบ’ตรัง’
แปรรูปผลผลิตปศุสัตว์
‘อาหาร-สกินแคร์’ออเดอร์ปัง!
ท่ามกลางวิกฤตราคาปศุสัตว์ตกต่ำ แต่ที่ซาชาฟาร์ม วิสาหกิจชุมชนผสมผสานด้านปศุสัตว์ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ของ นายสุดดิน ซาชา ซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบ และเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผสมผสานด้านปศุสัตว์ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ได้สาธิตต่อยอดการแปรรูปเนื้อแพะ เป็น เมนูแกงแพะ สูตรดั้งเดิมปากีสถาน ที่อร่อยไม่เหมือนใครที่สืบทอดกันมา
ด้วยเพราะครอบครัวเป็นชาวมุสลิมเชื้อสายปากีสถาน โดยเนื้อแพะที่ได้ก็เป็นแพะจากซาชาฟาร์ม ซึ่งปัจจุบันที่ฟาร์มมีการเลี้ยงสัตว์ ทั้งแพะนม แพะเนื้อ โคขุน โคพื้นเมือง กระบือ และไก่ เดิมขายเฉพาะเนื้อแพะ เนื้อโคชำแหละ เพราะมีเขียงในตลาดสดเทศบาลเมืองกันตัง แต่ต่อได้ต่อยอดพัฒนามาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรที่มีทั้งหมดในฟาร์ม เช่น ในส่วนของแพะเนื้อ จะมีทั้งเนื้อแพะสด แกงแพะ ข้าวหมกแพะ น้ำพริกแพะ และแพะย่าง เป็นต้น ส่วนไก่ ก็มีข้าวหมก มัสมั่นไก่ ส่วนเนื้อ ก็มีทั้งเนื้อสด เนื้อสไลด์ เนื้อแดดเดียว เป็นต้น โดยสินค้าที่ขายตลาดออนไลน์ เช่น แกงแพะ เครื่องแกงแพะ น้ำพริกแพะ และเนื้อโคในรูป เนื้อสไลด์ และเนื้อแดดเดียว แต่ทุกเมนูมีขายในพื้นที่ที่นิยมสั่งไปเลี้ยงในงานต่างๆ
โดยเฉพาะแกงแพะที่หารับประทานได้ยาก และเป็นสูตรเฉพาะของซาชาฟาร์ม เป็นสูตรดั้งเดิมปากีสถาน เนื้อนุ่มรสชาติหอมกลมกล่อม เคล็ดลับเครื่องแกงไม่ใส่กะปิ เพราะหากใส่กะปิจะทำให้กลิ่นและรสชาติของเครื่องแกงผิดเพี้ยนไปจากเดิม นอกจากขายในพื้นที่แล้วยังมีขายออนไลน์ทั่วประเทศด้วย โดยแพะที่ใช้ที่จะคัดมาแกงนั้น จะใช้แพะที่มีอายุมาก หรือมีอายุ 1 ปีขึ้นไป ถึงแม้จะต้องใช้ระยะเวลาในการปรุงนาน แต่รสชาติของเนื้อจะหวานอร่อยมากกว่าแพะหนุ่ม หรือแพะเนื้ออ่อน ที่จะได้รสชาติแค่เนื้อที่นุ่มเท่านั้น
โดยเนื้อแพะที่นำมาใช้ทุกตัว จะต้องผ่านการล้างทำความสะอาด รวมทั้งการล้างแบบน้ำผ่าน ตามหลักศาสนาอิสลาม โดยเคล็ดลับในระหว่างการตุ๋นเนื้อแพะตลอดระยะเวลา 2-3 ชั่วโมงนั้น ขั้นตอนการทำจะไม่ใส่ลงไปพร้อมกัน ทั้งหางกะทิ เครื่องแกงแพะสูตรซาชาฟาร์ม กระเทียม มะพร้าวคั่ว หอม รวมทั้งหัวกะทิ ทั้งนี้ค่อยๆ เติม ค่อยๆ เคี่ยวไปเรื่อยๆ เพื่อเพิ่มรสชาติความหอมให้มากยิ่งขึ้น และทำให้เนื้อแพะนุ่ม มีความกรุบของเนื้อ ขณะที่การทานแพะให้อร่อย เจ้าตัวบอกว่าต้องกินกับมือ ส่วนข้าวหมกแพะก็เช่นเดียวกัน ต้องนำเนื้อแพะลงไปผัดจนเหนียวหนึบในเครื่องเทศสูตรเฉพาะของซาชาฟาร์มเช่นกัน
นายสุดดิน ซาชา ทายาทรุ่นที่ 4 ของซาชาฟาร์ม บอกว่า ปัจจุบันซาชาฟาร์ม มีการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสาน ทั้งแพะ โค และกระบือ รวมทั้งยังมีกระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะ เนื้อโค ทั้งขายเนื้อสด เพราะมีเขียงเป็นของตนเอง รวมทั้งนำมาแปรรูปเป็นอาหาร เช่น ข้าวหมกแพะ ข้าวหมกไก่ จะขายแบบสด ไม่ขายออนไลน์ ส่วนที่ขายออนไลน์ด้วย ประกอบด้วย แกงแพะ น้ำพริกแพะ รวมทั้งเนื้อโค ก็แปรรูปมาเป็นเนื้อสไลด์ สไลด์ริบอาย เพื่อป้อนตลาดร้านชาบู และทำเป็นเนื้อแดดเดียว ซึ่งตลาดก็มีทั้งในท้องถิ่นและในจังหวัดตรัง รวมทั้งตลอดออนไลน์ นอกจากนั้นก็ยังมีการไปออกบูธกับหน่วยงานต่างๆ ด้วย อาทิ พาณิชย์ พัฒนาชุมชน เกษตร
ขณะเดียวกันยังพัฒนาฟาร์มให้เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และนักท่องเที่ยว พร้อมกับเข้ามาชิมเมนูเด็ด โดยแกงแพะจะขายเป็นซอง ซอง 200 บาท และกล่อง กล่องละ 200 บาท หรือตามน้ำหนัก ส่วนข้าวหมกแพะ และข้าวหมกไก่ ซึ่งเน้นขายในพื้นที่ไม่ขายออนไลน์ ทำเสร็จก็นำไปส่ง หรือหากนำไปขายที่แผง จะขายในราคากล่องละ 100 บาท และในอนาคตกำลังเตรียมทำซอสข้าวหมกขายออนไลน์ด้วย ส่วนเนื้อโคสไลด์ และเนื้อแดดเดียว จะขายในราคาแพคละ 250 บาท เพื่อนำไปทำชาบูหรือปิ้งย่างได้
“สำหรับในพื้นที่นิยมสั่งแกงแพะ ข้าวหมกแพะ ข้าวหมกไก่ แพะย่าง ไปใช้ตามงานพิธีการต่างๆ อาทิ งานแก้บน งานบุญ ซึ่งการแปรรูปแบบสามารถเพิ่มมูลค่าได้จากที่เราขายเนื้อโคสดกิโลกรัมละ 250 บาท แต่พอเราแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้กิโลกรัมละ 500 บาท ส่วนเนื้อแพะสดกิโลกรัมละ 350 บาท แต่พอแปรรูปเป็นแกงแพะ ข้าวหมกแพะ สามารถเพิ่มมูลค่าได้เป็นกิโลกรัมละ 800-1,000 บาท ซึ่งการปรับตัวแบบนี้ทำให้เกษตรกรเรามั่นคงขึ้น มีช่องทางการระบายสินค้า”
นายสุดดินบอกว่า นอกจากนั้นก็ยังมีผลิตภัณฑ์ความงามจากน้ำนมแพะ เช่น ทำสบู่โลชั่นน้ำนมแพะ ด้วย ซึ่งการปรับตัวเช่นนี้ ทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงขึ้น เพราะใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาช่วยเพิ่มมูลค่า สอดรับกับค่านิยมของคนยุคนี้ที่ชอบทานอาหารสำเร็จรูปกันมากขึ้น และทางฟาร์มก็ได้พยายามปรับสูตรแต่ละเมนูให้มีรสชาติอร่อย โดยยังคงความเป็นแกงใต้ แต่ปรุงให้ไม่เผ็ดจนเกินไป เพื่อให้ลูกค้าในภาคกลาง หรือภาคเหนือ สามารถทานได้ ทั้งนี้ แกงแพะที่ผ่านมาส่งไปขายไกลถึงเชียงใหม่ กรุงเทพฯ นอกจากนั้นยังมีเครื่องแกงแพะสูตรของฟาร์มจำหน่ายด้วย สนใจสั่งซื้อได้เบอร์โทรศัพท์ 08-1276-6028 ,08-1415-0665 หรือติดต่อได้ที่เฟซบุ๊ก Zacha Farm -ซาชาฟาร์ม at Kantang