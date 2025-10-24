มัลลิกา ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยอ่างทอง ยืนยันช่วยเหลือ 9,000 บาท ทยอยเข้าบัญชีสัปดาห์หน้า

อ่างทอง มัลลิกาลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง พร้อมฟื้นฟูผิวทางหลังน้ำลด ยืนยันช่วยเหลือ 9,000 บาท ทยอยเข้าบัญชีสัปดาห์หน้า
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม น.ส.มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการคมนาคมในห้วงอุทกภัย พร้อมเยี่ยมเยียนผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ และ ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และคณะโดยมีนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นาย กรวีร์ ปริศนานันทกุล นาย ไพบูลย์ ศุภบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์
โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เดินทางไปยังศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมสถานการณ์ในพื้นที่ และการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อแก้ไขและอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งในห้วงสถานการณ์อุทกภัย ก่อนพบปะให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพจากวิทยุการบิน กระทรวงคมนาคม แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน 400 ชุด และ ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ตำบลโผงเผง จำนวน 1,000 ชุด
ด้าน นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก นาย พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้มาติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชน จากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งในส่วนของกระทรวงคมนาคมนั้น หลังจากสถานการณ์คลี่คลายแล้ว จะเร่งคืนผิวการจราจรอย่างรวดเร็ว รวมถึงพื้นที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ทางแขวงทางหลวงจังหวัดอ่างทอง และทางหลวงชนบทอ่างทอง จะดูแลให้เป็นอย่างดี และคาดว่าประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาในช่วงสัปดาห์หน้า ที่จะมีเงินเยียวยาผู้ประสบประสบภัย จำนวน 9,000 บาท โอนเข้าบัญชี ซึ่งทางรัฐบาลได้อนุมัติให้กับประชาชนอย่างรวดเร็ว ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้รับไม่ต้องตกใจ เนื่องจากรัฐบาลจต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งรายชื่อ และเลขบัญชีด้วย และเงินจะทยอยเข้าทุกอาทิตย์
ทั้งนี้ เส้นทางรถโดยสารประจำทางสาธารณะ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 9 เส้นทาง ไม่มีเส้นทางใดที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเสียหาย ส่วนเส้นทางหลวงหมายเลข 3501 ตอนอ่างทอง-บางหลวงโดด มีน้ำท่วมผิวจราจรบางช่วง หน่วยงานได้ร่วมกันวางกระสอบทรายและทำคันดินกั้นน้ำ รวมถึงจัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องจักร ยานพาหนะ และกำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน และดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่พยพขึ้นมาที่พักอาศัยบนผิวทางชั่วคราว
สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง วันที่ 24 ตุลาคม 2568 ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มทรงตัว และแม่น้ำน้อยเริ่มลดลงเล็กน้อย ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตรา 2,500 ลบ.ม./วินาที ที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรมได้ที่รับผลกระทบจากอุทกภัยมีจำนวนทั้งสิ้น 4 อำเภอ 30 ตำบล 132 หมู่บ้าน 11 ชุมชน ราษฎรได้รับผลกระทบ 2,742 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายประมาณ 163.96 ไร่ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรี ชุดแรก ในพื้นที่ อำเภอเมือง และ อำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน 1,308 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 9,000 บาท เป็นวงเงิน 11,772,000 บาท