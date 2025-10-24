ประมงพิจิตร แจงน้ำท่วมบ่อเลี้ยงปลา พื้นที่ทำอาชีพประมงสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยา

ประมงพิจิตรแจงน้ำท่วมบ่อเลี้ยงปลา พื้นที่ทำอาชีพประมงสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยา
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นายพงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต ประมงจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ 12 อำเภอของ จ.พิจิตร ที่มีระยะเวลาน้ำท่วมยาวนานเกือบ 3 เดือน ซึ่งในขณะที่เกิดน้ำท่วมส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพประมงเลี้ยงปลา-เลี้ยงกบ-เลี้ยงปลาในกระชัง และผู้ที่มีบ่อเลี้ยงปลา กระชังปลาบ่อซีเมนต์ ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ประมงจังหวัดพิจิตร โดย กรมประมง กระทรวงเกษตรฯ จึงได้มี หลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติดังนี้ 1. กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล หรือหอยทะเล ช่วยเหลือเยียวยา ไร่ละ 11,780 บาท (ไม่เกิน 5 ไร่ต่อราย) 2. ปลาหรือสัตว์น้ำอื่น (นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น) ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าว หรือร่องสวน ช่วยเหลือเยียวยา ไร่ละ 4,682 บาท (ไม่เกิน 5 ไร่ต่อราย) 3. สัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ช่วยเหลือเยียวยา ตารางเมตรละ 368 บาท (ไม่เกิน 80 ตารางเมตรต่อราย)
โดยขอเน้นย้ำว่าเกษตรกรผู้ที่จะขอรับการเยียวยาช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติดังนี้ คือ ต้องเป็นเกษตรกรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเกิดภัยพิบัติ , พื้นที่เพาะเลี้ยงต้องอยู่ในพื้นที่ที่ได้มีการประกาศเขตภัยพิบัติฉุกเฉิน , ต้องมีพื้นที่เพาะเลี้ยงที่เสียหายจริง สำหรับ จ.พิจิตร ขณะนี้ มีเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม จำนวน 11 อำเภอ ได้รับความเสียหาย 242 ราย โดยเบื้องต้นพื้นที่ 3 อำเภอ 99 ราย ได้แก่ อ. บางมูลนาก 31/ อ. บึงนาราง 59 / อ.สากเหล็ก จำนวนเงินที่เตรียมไว้เพื่อการช่วยเหลือ 565,117 บาทเศษ
โดยคณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาผู้ที่ยื่นคำร้องในกรณีนี้เข้าหลักเกณฑ์ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบการความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆใน จ.พิจิตร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นหากเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพประมงยังสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ประมงอำเภอที่อยู่ใกล้บ้านท่านเป็นการด่วน
ด้าน นายกิติพล เวชกุล รอง ผู้ว่าฯพิจิตร เปิดเผยว่า เงินเยียวยา ผู้ประสบภัยน้ำท่วมของจังหวัดพิจิตร ที่มีการสำรวจ รอบที่ 1 ไปแล้วนั้น กรม ปภ. อนุมัติแล้วตามที่จังหวัดพิจิตร ส่ง 19,213 ราย ตอนนี้รอกระทรวงการคลังโอนเงินให้ กรม ปภ. และแจ้งธนาคารออมสินโอนเข้าบัญชีผู้ประสบภัย ซึ่งดูตามกระบวนการแล้วคาดว่าน่าจะได้รับเงินช่วงปลายเดือนตุลาคม 68