แก๊งปล่อยเงินกู้โหด บุกทำร้ายหญิง 56 คาห้องเช่า ผกก.บางบัวทอง สั่งล่าตัว สอบเส้นทางการเงิน

แก๊งปล่อยเงินกู้โหด บุกทำร้ายหญิงวัย 56 ในห้องเช่า แถมถอดกางเกงโชว์อวัยวะเพศ ผกก.บางบัวทอง สั่งล่าตัว
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีที่นางบงกช อายุ 56 ปี ผู้เสียหาย ที่ถูกแก๊งปล่อยเงินกู้นอกระบบเป็นชาย 3 คน บุกทำร้ายร่างกายและโชว์อวัยวะเพศ ที่ห้องเช่าภายใน ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เหตุเกิดกลางดึกวันที่ 22 ตุลาคม โดยนางบงกชได้รับบาดเจ็บ เย็บแผลภายในช่องปากกว่า 8 เข็ม และศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนจากการถูกตบแล้วล้มหัวฟาดพื้นอีก
นอกจากนี้ แก๊งเงินกู้นอกระบบยังทำลายทรัพย์สินต่างๆ ในห้องพัก รวมทั้งรถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหาย ต่อมานายบงกชได้เดินทางเข้าแจ้งความเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา
พ.ต.อ.พฤฒกล่าวว่า ผู้เสียหายได้ไปกู้ยืมเงินจากแก๊งเงินกู้นอกระบบตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2568 มา 10,000 บาท และได้ผ่อนชำระไปแล้วเป็นเงินกว่า 9,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด แต่แก๊งเงินกู้ไม่พอใจที่ผู้เสียหายผ่อนชำระหนี้ไม่ตรงตามต้องการ จึงบุกมาทำร้ายร่างกายด้วยการตบเตะ จนผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บสาหัสและยังอาละวาดทำลายทรัพย์ผู้เสียหายอีกด้วย โดยมีลักษณะการก่อเหตุไม่เกรงกลัวกฎหมาย เพราะมีการท้าทายให้ผู้เสียหายถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน พร้อมกับถอดกางเกงแก้ผ้าโชว์อวัยวะเพศและก้นให้ผู้เสียหายดู ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เป็นภัยกับสังคม
พ.ต.อ.พฤฒกล่าวต่อว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามกลุ่มชายฉกรรจ์รายนี้มาดำเนินคดีให้โดยเร็วที่สุด เอาผิดทุกข้อหาตามที่ปรากฏในคลิปเหตุการณ์ และจะทำการตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดของแก๊งเงินกู้รายนี้เพื่อทำการอายัดบัญชีต่อไป เบื้องต้นพบว่ามีความผิดข่มขู่ใช้ความรุนแรง ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย ชื่อเสียง ทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่น และให้ผู้อื่นกู้ยืมเงินดอกเบี้ยเกินอัตราและทำร้ายร่างกายผู้อื่น และทำให้เสียทรัพย์ต่อไป