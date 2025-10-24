ออกหมายจับ ล่าตัวพนง.ห้างวัย47 ลวงด.ญ.12ปี ละเมิด-ถ่ายคลิป หลังไหวตัวทันแจ้งลาออกก่อนหลบหนี
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากวันที่ 8 ตุลาคม นางเอ ได้พา ด.ญ.บี (ทั้งสองนามสมมุติ) ลูกสาววัย 12 ปี นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนแห่งหนึ่ง เข้าร้องทุกข์ต่อ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี แจ้งว่า นายเก่ง (นามสมมุติ) อายุ 47 ปี พนักงานห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งใน จ.สมุทรปราการ ทำหน้าที่ดูแลลานสเก็ตภายในห้างฯ ล่อลวงลูกสาวไปข่มขืนกระทำชำเราตั้งแต่เดือนมิ.ย.68 เรื่อยมาหลายครั้ง ล่าสุดลูกสาวถูกกระทำเมื่อวันที่ 2 กันยายนที่ผ่านมา โดยนายเก่งอาศัยว่าตนเองเป็นพนักงานดูแลลานสเก็ตจึงทำทีตีสนิทกับบรรดาเด็กหญิงที่ไปเที่ยวเล่นโดยให้เด็กหญิงเข้าไปเที่ยวเล่นฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าบัตร ก่อนจะล่อลวงไปข่มขืนและถ่ายคลิปที่ห้องพักย่านเทพารักษ์
โดย แม่ผิดสังเกตมา 2-3 เดือนแล้ว ระยะหลังลูกสาวชอบอยู่คนเดียว เล่นโทรศัพท์ตลอดเวลา และหายออกจากบ้านไปตอนกลางคืนบ่อยครั้ง น้าสาวจึงได้ดูโทรศัพท์มือถือของหลานก็พบแชตที่นายเก่งส่งมาหาเป็นประจำพูดจาลามกและยังส่งรูปโป๊เปลือย รูปขณะแอบถ่ายตอนมีเพศสัมพันธ์มาให้ลูกสาวในไลน์ แม่กับน้าจึงได้สอบถามลูกจนยอมปริปากเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ฟัง แม่รู้เรื่องใจแทบขาด หลังจากที่สามีเสียชีวิตตั้งแต่ลูกยังเล็ก แม่ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงลูกมาเพียงลำพังตลอด โดยนำลูกไปฝากเลี้ยงกับตายายที่จ.บุรีรัมย์ ก่อนจะรับมาเข้าเรียนม.1 ที่จ.สมุทรปราการไม่นานมานี้ก็มาเกิดเรื่องนี้ขึ้นกับลูก
ลูกสาวยังเป็นเด็กอายุเพียง 12 ปี ต้องมาเป็นเหยื่อกามหนุ่มพนักงานห้างฯ ที่อายุ 47 ปี แม่ขอถามไปยังห้างสรรพสินค้า ถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคลากรมาทำงานซึ่งควรจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะเด็กๆ ไร้เดียงสาด้วยแล้วยิ่งต้องระวังให้มาก และไม่ทราบว่ายังมีเด็กคนอื่นๆ ตกเป็นเหยื่ออีกหรือไม่ ทั้งนี้ในส่วนที่ลูกสาวถูกถ่ายคลิปซึ่งไม่รู้ว่าจะฝ่ายชายได้นำไปเผยแพร่หรือนำไปขายหรือไม่ หลังแม่ทราบเรื่องได้พาลูกสาวเข้าแจ้งความแล้วที่ สภ.สำโรงเหนือ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ส่งเด็กไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้ว แม่ต้องการจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด ขอให้มูลนิธิปวีณาฯ ช่วยติดตามคดีด้วย
หลังรับเรื่องวันที่ 8 ตุลาคม นางปวีณา ได้ประสาน พ.ต.อ.วิโรจน์ ตัดโส ผกก.สภ.สำโรงเหนือ พร้อมกับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาฯ พาแม่และลูกสาวไปพบ ผกก.สำโรงเหนือ วันที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา และวันที่ 15 ตุลาคมเจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาฯ ได้พาแม่และเด็กหญิงไปสอบสหวิชาชีพเด็กหญิงให้การชัดเจน
ต่อมาวันที่ 17 ตุลาคม เจ้าหน้าที่ตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานไปขอศาลจังหวัดสมุทรปราการออกหมายจับ นายเก่ง (นามสมมุติ) อายุ 47 ปี ผู้ก่อเหตุรายนี้ ในข้อหา “ข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปีโดยบันทึกภาพหรือเสียงฯ,อนาจารเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปี, พรากเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร, พาเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหมายจับเพื่อจะไปจับกุมตัว
แต่ปรากฎว่าผู้ต้องหาได้ลาออกจากที่ทำงานและหลบหนีไปแล้ว ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สำโรงเหนือ อยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัว ขณะเดียวกัน นางปวีณา ได้ประสาน พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. และพ.ต.อ.วริษฐ์ ปทุมารักษ์ ผกก.2 บก.ปคม. ช่วยเร่งติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีโดยเร็ว
นางปวีณา กล่าวว่า เคสนี้ได้ประสาน พ.ต.อ.วิโรจน์ ตัดโส ผกก.สภ.สำโรงเหนือ สอบสหวิชาชีพ และรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับ แต่ผู้ต้องหาได้หลบหนีไปก่อน จึงได้ประสาน พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. มอบหมายให้ พ.ต.อ.วริษฐ์ ปทุมารักษ์ ผกก.2 บก.ปคม. ช่วยเร่งติดตามตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีโดยเร็ว กรณีนี้ถือว่าผู้ต้องหาเป็นภัยสังคมอย่างยิ่ง ที่ใช้หน้าที่ของพนักงานดูแลลานสเก็ตในห้างฯ ล่อลวงเด็กหญิงโดยให้เข้าไปเล่นสเก็ตฟรี ไม่ต้องเสียเงิน ก่อนจะพาไปข่มขืนกระทำชำเรา ถ่ายคลิป โดยเด็กหญิงอายุเพียง 12 ปี ไม่มีทางรู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมจึงตกเป็นเหยื่อ
ทั้งนี้จึงขอเตือนภัยพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่าน ขอให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ควรจะปล่อยให้ไปเที่ยวเล่นคนเดียวตามห้างสรรพสินค้าโซนของเล่นกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในโซนดังกล่าวควรมีผู้ปกครองอยู่ด้วยอย่าปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังเพราะอาจจะเจอภัยสังคมล่อลวงไปทำร้ายสร้างตราบาปให้กับเด็กๆ ได้ พร้อมกับขอให้ตำรวจทั่วประเทศช่วยเร่งติดตามจับกุมหนุ่มหื่นรายนี้ตามหมายจับมาดำเนินคดีอีกทางหนึ่งด้วย พร้อมเตือนภัยพ่อแม่ผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ไม่ควรจะปล่อยให้ไปเที่ยวเล่นตามลำพังอาจจะเจอภัยสังคมล่อลวงไปทำร้ายสร้างตราบาปให้กับเด็กๆ ได้